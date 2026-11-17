Die TakeTwo-Aktie hat in den letzten Tagen durch einen massiven Kursanstieg von sich reden gemacht. Grund ist der anstehende GTA VI-Release am Donnerstag. Auch am Montag ging es für den Anteilsschein vorbörslich deutlich aufwärts, ehe im Tagesverlauf starke Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger die Aktie noch vor dem Veröffentlichungstermin kaufen oder lieber an der Seitenlinie bleiben? Rekordvorbestellungen schüren ...

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