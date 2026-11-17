Die RTL-Aktie dümpelte in den letzten Monaten lust- und richtungslos in einem Kurskorridor zwischen 28 und 33 € vor sich hin. Können die neuen Quartalszahlen dem TV- und Streaming-Anbieter neuen Schwung verleihen und sollten Anleger hier investiert sein? Starkes Wachstum Die RTL Group hat heute Morgen ihre Zahlen für das dritte Quartal bzw. die ersten neun Monate 2026 vorgelegt. Das Bild ist zweigeteilt: Während das Streaming-Geschäft und die Vollkonsolidierung ...

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