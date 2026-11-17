Am Dienstagabend wird Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und neue Impulse für den KI-Trade liefern. Die angeschlagene Infineon-Aktie ist auf Schützenhilfe angewiesen. KI-Branche vor wichtigem Stimmungstest Nach dem Abgang von Jensen Huang als CEO wird der Markt am Dienstagabend gebannt auf das Zahlenwerk von Nvidia schauen, das erstmals in der Börsenhistorie des Unternehmens nicht von Huang, sondern Interimschefin Colette Kress vorgestellt wird. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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