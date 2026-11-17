Die Renk-Aktie ist seit Wochen ein fallendes Messer. Innerhalb der letzten drei Monate hat der Getriebehersteller fast -40% seines Wertes verloren und fällt heute auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Sollten Anleger nun in dieses fallende Messer greifen oder kann man sich hier nur blutige Finger holen? Fünf Gründe für den Absturz Bevor ich eine Antwort auf diese Frage geben möchte, will ich noch auf die Gründe für den anhaltenden massiven Abwärtstrend ...

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