Die Zulassung durch die Europäische Kommission basiert auf Daten aus den Phase-3-Studien STOP-HS1 und STOP-HS2, die zeigten, dass Povofortay (Povorcitinib) den primären Endpunkt in Woche 12 erreichte, bis Woche 54 klinisch bedeutsame und anhaltende Ansprechraten erzielte und gut vertragen1, 2 wurde.

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission (EK) Povofortay(Povorcitinib) in den Dosierungen 45 mg und 75 mg für die Behandlung geeigneter Erwachsener mit mittelschwerer bis schwerer Hidradenitis Suppurativa (HS) zugelassen hat.

"Die Zulassung von Povofortay durch die Europäische Kommission stellt einen wichtigen Meilenstein für Incyte dar, da sie einen wesentlichen Wachstumsmotor für unser Geschäft vorantreibt und Menschen, die mit HS einer chronischen und oft stark beeinträchtigenden Erkrankung leben, eine neue Behandlungsoption bietet",2,3 sagte Bill Meury, Chief Executive Officer von Incyte. "Als erstes und einziges in der Europäischen Union zugelassenes, einmal täglich oral einzunehmendes Medikament für geeignete Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer HS bietet Povofortay Ärzten eine wichtige neue Option für ihre Patienten."

Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen der zulassungsrelevanten Studien STOP-HS1 (NCT05620823) und STOP-HS2 (NCT05620836), in denen die Sicherheit und Wirksamkeit von Povofortay bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer HS untersucht wurde.2

Die Daten aus dem Phase-3-Programm STOP-HS belegten die klinisch bedeutsame und anhaltende Wirksamkeit von Povofortay. Beide Studien erreichten den primären Endpunkt "Hidradenitis Suppurativa Clinical Response" (HiSCR50, =50 %ige Reduktion der Gesamtzahl an Abszessen und entzündlichen Knötchen [AN-Zahl] gegenüber dem Ausgangswert ohne Anstieg der Anzahl an Abszessen oder Drainagetunneln im Vergleich zum Ausgangswert) im Vergleich zu Placebo in Woche 12 bei beiden untersuchten Dosierungen (45 mg und 75 mg) in der gesamten Intent-to-Treat-Population (ITT). In der Post-Anti-TNF-Population wurde eine konsistente Wirksamkeit beobachtet, was sich in der EU-Indikation widerspiegelt: Ein größerer Anteil der Patienten erreichte in Woche 12 HiSCR50 im Vergleich zu Placebo. Bis Woche 54 wurden in allen Gruppen sowohl in der STOP-HS1- als auch in der STOP-HS2-Studie klinisch bedeutsame und dauerhafte Anspreche beobachtet, wobei bis zu 71,4 der Patienten HiSCR50 erreichten. Es wurden Verbesserungen der klinischen Anspreche über hohe, strenge Schwellenwerte hinweg beobachtet, wobei bis zu 57 der Teilnehmer HiSCR75 und bis zu 29 der Teilnehmer HiSCR100 erreichten. Darüber hinaus erzielte in Woche 54 ein hoher Anteil der Teilnehmer in beiden Dosierungsgruppen klinisch bedeutsame Verbesserungen hinsichtlich Hautschmerzen (40,5-46,8 %), Müdigkeit (49,0-58,0 %) sowie der hautzustandsbezogenen (59,4-64,7 %) und HS-spezifischen (33,7-40,2 %) Lebensqualität (QoL).

Das allgemeine Sicherheitsprofil von Povofortay über 54 Wochen entsprach den zuvor berichteten Daten; beide Dosierungen wurden gut vertragen, und es traten keine neuen oder unerwarteten Sicherheitssignale auf. Die häufigsten behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse (TEAEs) in beiden Studien und bei beiden Dosierungen waren Akne, Nasopharyngitis und Infektionen der oberen Atemwege, wobei die meisten Ereignisse als leicht oder mittelschwer eingestuft wurden.2

"HS ist eine schwer zu behandelnde Erkrankung, und viele Patienten haben mit der erheblichen Belastung zu kämpfen, die zahlreiche Aspekte ihres Lebens beeinträchtigt", sagte Professor Dr. Falk Bechara von der Ruhr-Universität Bochum, Deutschland. "Für Ärzte müssen die Behandlungsziele über die Kontrolle der Krankheitsaktivität hinausgehen und sich auch auf das konzentrieren, was für die Patienten am wichtigsten ist eine echte Verbesserung ihres Alltags. Diese Zulassung bietet medizinischen Fachkräften und Patienten eine wichtige neue Option bei der Behandlung von Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer HS, die dazu beitragen könnte, die Lücke bei der wirksamen Behandlung dieser komplexen Erkrankung zu schließen."

Die US-amerikanische Food and Drug Administration prüft derzeit den Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (New Drug Application, NDA) von Incyte für Povorcitinib zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer HS. Der Antrag stützt sich auf die Ergebnisse der Studien STOP-HS1 und STOP-HS2; die Zulassung und Markteinführung in den USA werden für das erste Quartal 2027 erwartet.

Über Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis Suppurativa (HS) ist eine chronisch-entzündliche Hauterkrankung, die durch schmerzhafte Knötchen, Abszesse und eiterabführende Tunnel gekennzeichnet ist, die zu irreversibler Gewebezerstörung und Narbenbildung führen können. Angesichts des stark beeinträchtigenden Charakters der Erkrankung kann diese tiefgreifende negative Auswirkungen auf die Lebensqualität der Patienten haben.2,4 Es wird angenommen, dass eine Überaktivität des JAK/STAT-Signalwegs die Entzündung antreibt, die an der Pathogenese und dem Fortschreiten der HS beteiligt ist.3 Von HS ist weltweit etwa 1 der Bevölkerung betroffen.4

Über Povofortay (Povorcitinib)

Povofortay (Povorcitinib) ist ein oral verabreichter, selektiver JAK1-Inhibitor auf niedermolekularer Basis, der in Europa zur Behandlung der aktiven mittelschweren bis schweren Hidradenitis suppurativa (HS) bei Erwachsenen zugelassen ist, die auf eine Anti-Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-Therapie unzureichend angesprochen haben oder diese nicht vertragen bzw. bei denen eine Kontraindikation vorliegt.

Ein Antrag auf Zulassung (New Drug Application, NDA) für Povorcitinib bei Erwachsenen mit mittelschwerer bis schwerer HS wird derzeit von der US-amerikanischen Food and Drug Administration geprüft.

Incyte besitzt die weltweiten Rechte für die Entwicklung und Vermarktung von Povofortay.

Povofortay ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (SmPC) von Povofortay.

Über Incyte

Incyte definiert neu, was im Bereich der biopharmazeutischen Innovation möglich ist. Dank fundierter wissenschaftlicher Expertise und einer konsequenten Patientenorientierung haben wir ein etabliertes Portfolio an First-in-Class-Medikamenten sowie ein umfangreiches Portfolio an potenziellen Medikamenten der nächsten Generation in unseren Kernbereichen aufgebaut: Hämatologie, Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen.

Weitere Informationen finden Sie unter Incyte.com und Investor.Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zum potenziellen Beitrag von Povofortay zum künftigen Wachstum von Incyte; das Potenzial von Povofortay, eine wichtige neue Behandlungsoption für Patienten mit HS zu werden und dazu beizutragen, den ungedeckten Bedarf bei der Behandlung von HS zu decken; die Aussicht auf eine behördliche Zulassung von Povorcitinib in den USA; den Zeitplan für eine solche Zulassung und die Markteinführung, einschließlich der Möglichkeit einer Zulassung und Markteinführung in den USA im ersten Quartal 2027; die potenzielle kommerzielle Verfügbarkeit und den Erfolg von Povofortay; die weitere Entwicklung von Pvorcitinib für zusätzliche Indikationen; sowie die Bestrebungen und Ziele von Incyte, wie unter der Überschrift "Über Incyte" dargelegt.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die ausreichende Qualität der Daten aus klinischen Studien, um geltende behördliche Standards zu erfüllen oder eine fortgesetzte Entwicklung zu rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Zeitpunkt und den Umfang einer Marktzulassung beeinflussen können; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte; die Fähigkeit von Incyte, mit seinen vermarkteten Produkten und Produktkandidaten sofern diese zugelassen werden kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von Incyte, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Produkte und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Incyte von Dritten und Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte auf dem Markt; Wettbewerbsbedingungen sowie Anforderungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Herstellung und Distribution; höhere als erwartete Aufwendungen, einschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder strategischen Aktivitäten; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Berichten von Incyte ausführlicher erörtert werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. September 2026 endende Quartal. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

____________________________ 1 European Medicines Agency. Povofortay (povorcitinib). Erhältlich bei: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/povofortay. Abgerufen am 6. Oktober 2026. 2 Porter ML, Martorell A, Sayed CJ, Bechara FG, Lev-Tov H, Hsiao JL, et al. Povorcitinib for hidradenitis suppurativa: The randomized, double-blind, placebo-controlled STOP-HS1 and STOP-HS2 Phase 3 trials. Nat Med Online veröffentlicht 2026. doi:10.1038/s41591-026-04534-z. 3 Jemec GBE, Villumsen B, van Straalen KR, van der Zee HH, Valiukeviciene S, Tzellos T, et al. European S2k guidelines for hidradenitis suppurativa/acne inversa Part 1. Epidemiology, diagnosis and clinical assessment. J Eur Acad Dermatol Venereol 2026; 00: 1-20. https://doi.org/10.1111/jdv.70638. 4 Bouazzi D, Nielsen SM, Hagan PG, et al. Prevalence of hidradenitis suppurativa: A meta-analysis of Global Hidradenitis Suppurativa Atlas studies. JAMA Dermatol 2025;161(10):1022-1028. https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2025.2373

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