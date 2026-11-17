Die RTL Group muss ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2026 zurückschrauben. Während die Einnahmen aus klassischer Fernsehwerbung deutlich sinken, wächst das Streaming-Geschäft weiterhin kräftig. Trotz steigender Konzernumsätze rechnet das Medienunternehmen nun mit einem niedrigeren operativen Ergebnis als bislang erwartet.RTL Group korrigiert Jahresprognose nach unten Die RTL Group hat am 17. November 2026 einen vorsichtigeren Ausblick ...

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