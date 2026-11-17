New York - Vor den nach Börsenschluss erwarteten Nvidia-Geschäftszahlen haben die US-Aktienmärkte am Dienstag erst einmal weiter nachgegeben. Anders als zuletzt hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,36 Prozent auf 51.422 Punkte. Er hatte sich zuletzt besser als die anderen Indizes gehalten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,10 Prozent auf 7.409 Punkte nach unten. Der technologielastige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab