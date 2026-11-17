Die Infineon-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Freitag schloss sie mit einem Minus von -4,29% bei 49,88 €. Am Dienstagvormittag fiel sie auf 48,62 € und steuerte damit auf den vierten Verlusttag in Folge zu. Vom Rekordhoch bei 87,79 € aus dem Juni ist der Kurs rund 44% entfernt. Gleichzeitig haben mehrere große Analystenhäuser ihre Kursziele gesenkt, ihre Kaufempfehlungen behalten sie aber bei. Damit stellt sich die Frage: Ist der Rücksetzer eine Gelegenheit ...

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