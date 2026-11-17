Düsseldorf (ots) -Neue Smart Watch, Smart Band und erstmals Clip-on-Open-Ear-Kopfhörer verbinden elegantes Design mit Gesundheits- und Fitnessfunktionen sowie offenem AudiogenussXiaomi stellt drei neue Wearables vor und erweitert damit sein Produktportfolio: die Xiaomi Watch S5 41 mm, das Xiaomi Smart Band 11 und den Xiaomi Clip. Die neuen Produkte verbinden stilvolles Design mit Funktionen für Konnektivität, Gesundheit und Fitness sowie den Audiogenuss im Alltag.Die Xiaomi Watch S5 41 mm kombiniert ein elegantes Design mit smarten Funktionen für den Alltag. Mit einer breiten Auswahl an Farben, Materialien und Armbändern lässt sich das Xiaomi Smart Band 11 individuell an den persönlichen Stil anpassen. Beide Geräte laufen mit Xiaomi HyperOS 4[1] und verfügen über eine überarbeitete Benutzeroberfläche sowie einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen direkt am Handgelenk. Mit dem Xiaomi Clip präsentiert das Unternehmen seine ersten Clip-on-Open-Ear-Kopfhörer. Das leichte Design sorgt für ein kaum spürbares Tragegefühl, zugleich verspricht der detailreiche Klang komfortables Hören über den ganzen Tag hinweg.Xiaomi Watch S5 41 mm: Elegantes Design und Komfort im AlltagDie Xiaomi Watch S5 41 mm vereint die klassische Eleganz einer Armbanduhr mit den Funktionen einer modernen Smartwatch. Ihr kompaktes Edelstahlgehäuse ist mit neu gestalteten, beweglichen Bandanstößen ausgestattet, die sich der Kontur des Handgelenks anpassen. So entsteht eine harmonische Silhouette und die Uhr sitzt angenehm am Handgelenk. Die Varianten in Black und Light Blue verfügen über Lünetten aus Edelstahl und Armbänder aus Fluorkautschuk. Die Ausführung in Ceramic White kombiniert eine Keramiklünette mit einem Echtlederarmband und wirkt dadurch besonders edel.Das schlanke Gehäuse der Xiaomi Watch S5 41 mm ist nur 9,9 mm dick und beherbergt ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display.[2] Dank der platzsparenden One-Glass-Solution-Bauweise bietet die Uhr Raum für einen größeren Akku mit 590 mAh, der bis zu 14 Tage Laufzeit ermöglicht.[3] Das Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 nits[4], sodass Nachrichten und Trainingsdaten auch bei hellem Sonnenlicht gut lesbar bleiben. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen: Als erste Xiaomi-Smartwatch unterstützt die Xiaomi Watch S5 41 mm Google Wallet und ermöglicht so bequemes Bezahlen am Handgelenk.[5] Per Near-Field-Communication-Technologie (NFC)[6] lassen sich unterstützte Bankkarten sicher hinterlegen und kontaktlose Zahlungen vornehmen. Google schützt die Zahlungsdaten mit verschlüsselten Tokens und seinem Betrugsschutz. Alternativ ermöglicht Xiaomi Pay kontaktloses Bezahlen am Handgelenk. Durch Partnerschaften mit Visa und Mastercard unterstützt der Dienst Karten von mehr als 300 Partnerbanken in Europa.[27]Xiaomi HyperOS 4 macht die Bedienung der Uhr noch intuitiver. Dazu tragen das überarbeitete Design, das neu gestaltete Kontrollzentrum und schwebende Benachrichtigungen bei.[1] Der neue Smart Assistant auf dem Minus-One-Screen bündelt Termine, Wetter, Trainingsstatus und Gesundheitsdaten - für einen schnellen Überblick, bevor es losgeht. Vier animierte Tier-Zifferblätter verleihen der Uhr eine persönliche Note: Sie reagieren auf Berührungen, Aktivitätsfortschritt, Uhrzeit und Wetter. Mit Erreichen der persönlichen Aktivitätsziele, werden zusätzliche Posen freigeschaltet.Mit mehr als 150 Sportmodi begleitet die Xiaomi Watch S5 41 mm Nutzerinnen und Nutzer von der täglichen Bewegung bis zum regelmäßigen Training. Die Funktion Workout Picks empfiehlt Trainingsarten und -dauer, abgestimmt auf Wetter, körperliche Verfassung, Trainingsgewohnheiten und Fitnesslevel. Health Summary wertet mehr als 50 Fitness-, Schlaf- und Gesundheitswerte aus und macht auffällige Veränderungen sichtbar. Die Zusammenfassungen lassen sich sowohl auf der Uhr als auch auf einem verbundenen Smartphone abrufen und helfen dabei, die eigene Entwicklung im Blick zu halten. Auch die Schlafanalyse wurde weiterentwickelt: Sleep Algorithm 2.0 erkennt Einschlaf- und Aufwachzeitpunkt um 11 Prozent genauer und Schlafphasen um 14 Prozent präziser.[7] Die Messung der Herzfrequenzvariabilität (HRV) während des Schlafs liefert zusätzliche Einblicke in die nächtliche Erholung.[8] In Zusammenarbeit mit Clue erweitert Xiaomi zudem die Funktionen zur Zyklusbeobachtung.[9] Nutzerinnen der Xiaomi Watch S5 41 mm können über die Xiaomi Fitness App eine dreimonatige Testphase von Clue Plus einlösen. Damit erhalten sie Zugriff auf erweiterte Zyklusanalysen, Prognosen, Mustererkennung und mehr als 200 Tracking-Optionen. Für Zyklusprognosen und Erinnerungen an den voraussichtlichen Beginn der Periode sowie den Eisprung wertet die Uhr Daten von drei Sensoren aus. Voraussetzung dafür ist, dass sie fünf Tage in Folge getragen wird und gültige Schlafdaten erfasst.[8]Xiaomi Smart Band 11: Stilvielfalt und umfassendes Gesundheits- und FitnesstrackingXiaomi baut mit dem Smart Band 11 auf dem Erfolg seiner Smart-Band-Reihe auf, die gemessen am weltweiten Absatzvolumen Platz 1 belegt und von der bereits mehr als 240 Millionen Geräte weltweit ausgeliefert wurden.[25] Das Smart Band 11 verbindet ein modernes Design mit einer breiten Auswahl an Farben, Materialien und Armbändern. Die Standardversion ist mit einem Aluminiumrahmen in Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose und Moon Gold erhältlich. Bei den NFC-Modellen stehen zusätzlich eine Ausführung mit perlweißer Keramik sowie eine lavendelviolette Unibody-Variante aus Metall zur Wahl. Verschiedene Armbänder setzen weitere Akzente und ermöglichen individuelle Kombinationen.Das schlanke Xiaomi Smart Band 11 verfügt über ein 1,72 Zoll großes AMOLED-Display mit symmetrisch angeordneten, besonders schmalen Rändern. Dank einer Spitzenhelligkeit von bis zu 2.000 Nits[4] bleibt es auch im Freien gut ablesbar. Im Light-Modus bietet der Akku der Standardversion eine Laufzeit von bis zu 21 Tagen[10], bei den NFC-Modellen sind es bis zu 18 Tage[11]. So liegen zwischen den Ladevorgängen mehrere Tage.Neben seinem Design bietet das Xiaomi Smart Band 11 erweiterte Funktionen für Gesundheit und Fitness.[8] Ein Dual-LED-Dual-PD-PPG-Sensor und ein von Xiaomi entwickelter Algorithmus ermöglichen eine Herzfrequenzmessung mit bis zu 98,2 Prozent Genauigkeit.[12] Mehr als 150 Sportmodi und die automatische Erkennung von sechs Aktivitäten unterstützen Nutzerinnen und Nutzer dabei, ihre Trainingseinheiten zu erfassen. Der Vitality Score fasst die jüngste Aktivität übersichtlich zusammen. Dank der Wasserbeständigkeit bis 5 ATM[13] und der Herzfrequenzmessung unter Wasser[8] lassen sich Aktivitäten auch beim Schwimmen aufzeichnen. Für die Schlaferfassung kombiniert das Smart Band 11 den Sleep Algorithm 2.0 zur Erkennung des Einschlafzeitpunkts und der Schlafphasen mit einer HRV-Messung während des Schlafs.[8] Wochen- und Monatsberichte zeigen längerfristige Entwicklungen; Sleep Insights macht auf Faktoren aufmerksam, die sich auf die Schlafqualität auswirken können.Mit Xiaomi HyperOS 4[1] erhält das Xiaomi Smart Band 11 eine überarbeitete Benutzeroberfläche und eine flexiblere Navigation. Ist sie gleichzeitig mit einem kompatiblen Xiaomi-Smartphone und einem iPhone verbunden, zeigt es Anrufbenachrichtigungen, Nachrichten und Erinnerungen von beiden Geräten an.[14] Unterstützte iPhone-Funktionen und die Synchronisierung von iOS-Gesundheits- und Fitnessdaten erleichtern die plattformübergreifende Nutzung. NFC-Modelle ermöglichen zudem kontaktloses Bezahlen in unterstützten Märkten.[15]Xiaomi Clip: Komfort für den ganzen Tag und detailreicher KlangAls erster Clip-on-Open-Ear-Kopfhörer von Xiaomi ist der Xiaomi Clip für stundenlangen Hörkomfort ausgelegt. Jeder Ohrhörer wiegt nur 5,5 g.[16] Der flexible Bügel aus Formgedächtnislegierung passt sich unterschiedlichen Ohrformen an. Zugleich verteilt das geschwungene Gehäuse den Druck gleichmäßiger und sorgt so für einen angenehmen, sicheren Sitz auch bei längerem Tragen. Das offene Design lässt den Gehörgang frei, sodass die Umgebung weiterhin wahrgenommen wird - ob auf dem Weg zur Arbeit, im Büro oder unterwegs. Halbtransparente Details und eine strukturierte Metalloberfläche verleihen den Ohrhörern eine markante Optik, inspiriert von alltäglichen Accessoires. Der Xiaomi Clip ist in den Farben Sandgold, Perlweiß, Graphitschwarz und Frostviolett erhältlich. Das RingBox-Ladeetui rundet das Design mit einer an ein Schmuckkästchen angelehnten Form ab.Für vollen und detailreichen Klang im offenen Design ist der Xiaomi Clip mit einem 11-mm-Dynamiktreiber und einer mikrokristallinen, metallbeschichteten Membran ausgestattet. Das Ergebnis sind kraftvolle Bässe, natürliche Stimmen und klare Höhen. DRC- und Bassverstärkungs-Algorithmen optimieren zusätzlich Wiedergabe tiefer Frequenzen. Die Hi-Res Audio Wireless Zertifizierung und LHDC 5.0[17] tragen dazu bei, feine Klangdetails auf kompatiblen Geräten zu erhalten. Das gerichtete Klangdesign lenkt den Ton zum Gehörgang und begrenzt so Schallverluste. Für klare Telefonate sorgen drei Mikrofone und eine Voice Pickup Unit (VPU) sowie ein Knochenschallmikrofon zur Spracherfassung mit der KI-gestützten Geräuschunterdrückung zusammen. So kann das System die Stimme von Umgebungsgeräuschen unterscheiden und störende Hintergrundgeräusche reduzieren.[18]Der Xiaomi Clip ermöglicht bis zu neun Stunden Musikwiedergabe[19] mit einer Akkuladung und bis zu 38 Stunden[20] in Verbindung mit dem Ladeetui. Die intelligente Tragekennung pausiert die Wiedergabe automatisch, wenn die Ohrhörer abgenommen werden, und setzt sie beim Wiederaufsetzen fort. Mit Audio-Switching lässt sich zwischen kompatiblen Xiaomi-Geräten wechseln. Audio-Sharing ermöglicht es, zwei kompatible Ohrhörerpaare mit einem unterstützten Xiaomi-Smartphone oder -Tablet zu verbinden.[21] Über die Xiaomi-Earbuds-App lässt sich die Gestensteuerung anpassen.[22] Apple Find My hilft dabei, ein verlegtes Ladeetui wiederzufinden.[23] Die Ohrhörer sind nach IP57 gegen Staub, Schweiß und Regen im Alltag geschützt.[24]Preise und VerfügbarkeitDie Xiaomi Watch S5 41 mm, das Xiaomi Smart Band 11 und der Xiaomi Clip sind ab sofort über die offiziellen Kanäle von Xiaomi sowie bei autorisierten Händlern erhältlich.Die Xiaomi Watch S5 41 mm ist in drei Farbvarianten verfügbar:- Black und Light Blue zum Preis von 229,99 Euro (UVP)- Ceramic White zum Preis von 249,99 Euro (UVP)Das Xiaomi Smart Band 11 ist in sechs Farbvarianten erhältlich:- Midnight Black, Glacier Silver und Mystic Rose zum Preis von 59,99 Euro (UVP)- Moon Gold zum Preis von 64,99 Euro (UVP)- Pearl-White Ceramic und Lavender-Purple zum Preis von 89,99 Euro (UVP)Die NFC-Modelle des Xiaomi Smart Band 11 sind in den vier Farbvarianten Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose, Moon Gold zum Preis von 79,99 Euro (UVP) erhältlich.Der Xiaomi Clip ist in den vier Farbvarianten Sand Gold, Pearl White, Graphite Black und Frost Purple zum Preis von 149,99 Euro (UVP) verfügbar.Disclaimers1 Verfügbarkeit von HyperOS-Funktionen, Apps und Diensten kann je nach Softwareversion und Produktmodus variieren.2 Höhe, Breite und Dicke ohne Armband und Vorsprünge. Daten: Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Werte können abweichen.3 Die Akkulaufzeit bezieht sich auf das Szenario maximaler Laufzeit, getestet von Xiaomi Internal Labs. Testbedingungen: vollständig geladene Uhr, Werkseinstellungen, Zifferblatt "Simple Elegant Moon Phase", Dauer-Stressmessung und Dauer-Blutsauerstoffmessung deaktiviert, Herzfrequenzmessung alle 10 Minuten, 100 Nachrichtenbenachrichtigungen, 2 Anrufe, 3 Alarme und 8 NFC-Vorgänge pro Tag, 300 Handgelenkbewegungen zur Displayaktivierung pro Tag, eine Datensynchronisation pro Tag, 15 Minuten Bluetooth-Telefonie pro Woche, 30 Minuten lokale Musikwiedergabe über Kopfhörer pro Woche (nur Android), 90 Minuten Trainingsaufzeichnung pro Woche mit GNSS sowie 6 Minuten Display-Wischbedienung pro Tag. Die tatsächlichen Werte können abweichen.4 Die Spitzenhelligkeit bezeichnet die höchste Helligkeit, die nur in einem bestimmten Bereich des Displays erreicht wird.5 Google Pay und Google Wallet sind Marken der Google LLC. Die Verfügbarkeit hängt von Region und unterstützten Banken ab. Bitte vor Nutzung die lokale Verfügbarkeit prüfen.6 Die NFC-Verfügbarkeit kann je nach Region variieren.7 Daten von Xiaomi Internal Labs, Vergleich mit der Xiaomi Watch S4 41 mm.8 Dieses Produkt und seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Sie dienen nicht dazu, Krankheiten vorherzusagen, zu diagnostizieren, zu verhindern oder zu heilen. Die Kompatibilität hängt vom Gerätemodell ab. Für optimale Anpassung muss das Gerät das BLE-Herzfrequenzprotokoll unterstützen und die Herzfrequenzempfangsfunktion aktiviert sein.9 Biowink GmbH (Clue). Nutzer haben Anspruch auf drei Monate Clue Plus, das Premium-Abo von Clue. Der Vorteil muss innerhalb von sechs Monaten nach Einlösung aktiviert und voll genutzt werden, sonst verfällt er automatisch. Die Aktion gilt vom 24. Mai 2026, 00:00 Uhr, bis zum 19. Mai 2027, 23:59 Uhr (Ortszeit). Nach Ablauf der Testphase fällt eine Jahresgebühr an, sofern nicht vorher gekündigt wird (Preise regional unterschiedlich). Datenschutzerklärung von Clue: https://helloclue.com/privacy.10 Akkulaufzeit im Light-Modus, getestet von Xiaomi Internal Labs. Testbedingungen für maximale Laufzeit: vollständig geladenes Band, Werkseinstellungen, Standard-Zifferblatt, Herzfrequenzmessung alle 30 Minuten, Nachrichtenbenachrichtigungen, Hochpräzisions-Schlafüberwachung, Dauer-Stressmessung und Dauer-Blutsauerstoffmessung deaktiviert, 100 Nachrichten, 10 Anrufe und 3 Alarme pro Tag, 200 Handgelenkbewegungen zur Displayaktivierung, zweimal tägliche manuelle Blutsauerstoffmessung, 6 Minuten Displaybedienung pro Tag und 60 Minuten Trainingsaufzeichnung pro Woche.11 Wie [10], für das NFC-Modell. Zusätzlich 10 NFC-Vorgänge pro Tag.12 Von Xiaomi Internal Labs getestet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.13 5 ATM Wasserbeständigkeit: geprüft nach ISO 22810:2010, entspricht 50 Metern Tiefe. Prüfberichtsnummer 68.189.26.06529.01. Das Band ist beim Schwimmen im Becken, in Ufernähe und bei anderen flachen Wasseraktivitäten tragbar. Nicht geeignet für heiße Duschen, Saunen oder Tauchen. Bei Wassersport direkte Stöße durch starke Strömungen vermeiden. Die Wasserbeständigkeit ist nicht dauerhaft und kann sich mit der Zeit verschlechtern.14 Nur auf kompatiblen Geräten verfügbar. Xiaomi-Smartphone mit Xiaomi HyperOS 3+ und Mi Connect App v17.1.1+; iPhone mit iOS 14+ und Xiaomi Connect Service App v2.1.0+. Beide Geräte müssen im selben Konto angemeldet sein. Die Xiaomi Smart Band 11 NFC ist zu Demonstrationszwecken der Kompatibilität nicht von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder verbunden. Apple, iPhone und iOS sind eingetragene Marken von Apple Inc.15 Für NFC ist ein Mobilfunktarif erforderlich. Dieser kann Einschränkungen beim Anbieterwechsel und Roaming unterliegen. NFC-Zahlungen werden nur an Mastercard- und Visa-Terminals akzeptiert. Die Verfügbarkeit von Mastercard- und Visa-Zahlungen sowie NFC hängt von der Region ab. Weitere Informationen: https://www.mi.com/global/support/nfc-bank, zusätzliche Auskünfte bei der kartenausgebenden Bank.16 Von Xiaomi Internal Labs getestet. Das tatsächliche Gewicht kann je nach Produktkonfiguration und Fertigung abweichen.17 LHDC wird je nach Geräte- und Softwarekompatibilität unterstützt und ist derzeit auf Geräten mit Android 17 oder höher verfügbar. Weitere Modelle folgen. Unterstützte Abtastraten können je Gerät variieren.18 Das 4-Mikrofon-System besteht aus 3 Mikrofonen und einer Voice Pickup Unit (VPU), einem Knochenschall-Sprachmikrofon.19 Die Akkulaufzeit bezieht sich auf die Musikwiedergabe. Bis zu 9 Stunden mit einer Ladung: Test durch Xiaomi Internal Labs mit dem Xiaomi 18 Pro. Bedingungen: vollständig geladen, Bluetooth-AAC-Verbindung, 50 % Lautstärke, Standard-Klangeffekte, übrige Funktionen auf Standard. Basis sind Simulationen realer Nutzungsszenarien. Die tatsächliche Laufzeit kann je nach Gerät, Firmware, Nutzung, Akkustand und Umgebung abweichen.20 Bezieht sich auf die Musikwiedergabe. Bis zu 38 Stunden mit Ladeetui: Testbedingungen wie bei 19, Test mit dem Xiaomi 18 Pro durch Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Werte können abweichen.21 Audio-Sharing wird derzeit nur auf Xiaomi-Smartphones und -Tablets unterstützt. Die Geräte müssen auf Xiaomi HyperOS 3 oder höher aktualisiert sein. Kompatibilität kann je nach Gerät variieren. Unterstützte Geräte u. a.: Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi Mix Flip, REDMI Note 13 Pro, Xiaomi Pad 8 Pro und Xiaomi Pad 7 Pro. Weitere Modelle folgen. Das Bluetooth-Plugin unterstützt gängige Xiaomi- und REDMI-Smartphones und -Tablets mit Android 15, 16 oder 17.22 Die Touch-Gesten der Ohrhörer lassen sich in den Bluetooth-Einstellungen des Xiaomi-Smartphones oder in der Xiaomi-Earbuds-App anpassen.23 Die Funktion Find My auf dem iPhone erfordert iOS 18 oder höher. Apple Find My kann nur das Ladeetui orten, nicht die einzelnen Ohrhörer. Xiaomi Clip ist nicht von Apple Inc. unterstützt, gesponsert oder verbunden. Apple und Find My sind Marken von Apple Inc.24 IP57-Schutz gegen Staub und Wasser, geprüft nach IEC 60529:2013 durch TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Shanghai. Zertifikatsnr. 70.420.26.04241-00. Die IP57-Schutzklasse gilt nur für die Ohrhörer, nicht für das Ladeetui. Testbedingungen: Untertauchen in stehendem Süßwasser in 1 m Tiefe für 30 Minuten. Nicht für heißes Wasser geeignet. Die Ohrhörer nicht beim Baden, Schwimmen oder bei Aktivitäten mit Hochdruck- oder schnell fließendem Wasser tragen. Staub-, Spritz- und Wasserschutz sind nicht dauerhaft und können durch normale Abnutzung nachlassen.25 Für die weltweite Nr. 1: Laut Omdia belegten Xiaomi + REDMI im globalen Markt für Basic Smart Bands gemessen an den geschätzten Sell-in-Auslieferungen 35 Quartale in Folge (Q4 2017 bis Q2 2026) sowie acht Jahre in Folge (2018 bis 2025) den ersten Platz. Stand: 6. November 2026. Für mehr als 240 Millionen: Basierend auf internen Daten von Xiaomi zum weltweiten Markt für Basic Smart Bands und den Auslieferungen der Smart Bands von Xiaomi + REDMI. Stand: 6. November 2026.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6392599