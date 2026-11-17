Düsseldorf (ots) -Xiaomi hat heute die Xiaomi 18 Pro Serie vorgestellt - seine neueste Flaggschiff-Generation mit den Modellen Xiaomi 18 Pro und Xiaomi 18 Pro Max. Im Mittelpunkt steht das innovative Back Display von Xiaomi, das eine neue Form der Interaktion im Premiumsegment ermöglicht. Hinzu kommen ein Leica Dual-200MP-Kamerasystem, die neuesten Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mobile Plattform[1] sowie ein Xiaomi Privacy Display[2] mit Xiaomi HyperRGB 2.0. KI-gestützte Funktionen eröffnen zudem neue Möglichkeiten für den Alltag.Xiaomi Back Display: neue Möglichkeiten für Fotografie, Produktivität und KreativitätDie Xiaomi 18 Pro Serie erweitert Xiaomis Anspruch, neue Formfaktoren zu entwickeln: Mit dem neuen Back Display wird erstmals ein zusätzliches Display auf der Geräterückseite integriert. Es ermöglicht neue Aufnahmeoptionen, unterstützt produktives Arbeiten und eröffnet zusätzliche kreative Möglichkeiten. Zugleich schafft es den Zugang zu einem intelligenteren Alltag.Das neuartige Back Display nutzt dasselbe eigens entwickelte M11-Panel wie das Hauptdisplay. Es erreicht in verschiedenen Nutzungssituationen eine Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000 Nits und bietet eine LTPO-Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz[3]. So sorgt es auf Vorder- und Rückseite für eine konsistente Darstellung. Durch das Unified-Underglass-Design sind Display und Kamera unter einer gemeinsamen Glasscheibe positioniert. Das Ergebnis ist eine klare, nahtlose Oberfläche, die dank Corning Gorilla Glass Victus 2 zudem zusätzlich vor Sturzschäden geschützt ist.Bei Aufnahmen mit der Hauptkamera dient das Back Display als Sucher und ermöglicht Selfies, Gruppenfotos und Vlogs in Flaggschiffqualität. Erkennt die Kamera bei einem Gruppen-Selfie mehr als drei Personen, wechselt sie automatisch auf die Ultraweitwinkelkamera. Videos mit den rückseitigen Kameras gelingen so einfach wie nie zuvor: Selbst 8K-Aufnahmen mit bis zu 30 fps können in Echtzeit auf dem Back Display verfolgt werden.Im Alltag zeigt das Back Display Vielseitigkeit: Benachrichtigungen zu Anrufen, Karten, Fahrdiensten und Essenslieferungen sowie weitere Informationen sind auf einen Blick verfügbar. Mit der Funktion "Pin to Back Display" lassen sich Texte und Bilder - etwa Bordkarten oder QR-Codes - für den schnellen Zugriff anheften. Verschiedene dynamische Hintergrundbilder machen das Back Display zudem individuell gestaltbar.Künstliche Intelligenz erweitert die Möglichkeiten des Back Displays für Interaktion, Personalisierung und mehr Komfort. Mit dem KI-Dolmetscher werden die beiden Displays zum Übersetzungswerkzeug in Echtzeit: Bei Gesprächen von Angesicht zu Angesicht erscheint die Sprache jeder Person auf der jeweiligen Displayseite - in insgesamt 29 Sprachen. Die neue Funktion GenAI Apps[4] bringt Vibe Coding auf das Smartphone und ermöglicht Mini-Apps einfach durch eine Beschreibung in natürlicher Sprache zu erstellen.[5] Mehr als 50 vorinstallierte Apps, von praktischen Werkzeugen bis zu Mini-Spielen, bieten dafür verschiedene Ausgangspunkte und lassen sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit AI Group Photo Wallpapers[6] können zudem kreative Gruppenbilder mit Haustieren, Prominenten oder fiktiven Figuren gestaltet werden und direkt als Hintergrundbild des Back Displays festlegen.[5]Leica-Kameratechnologie und intelligente Software für starke Aufnahmen unterwegsDie Xiaomi 18 Pro Serie verbindet innovative Kamerahardware mit intelligenter Software und erweitert so die Möglichkeiten der mobilen Fotografie. Ein gemeinsam mit Leica entwickeltes optisches System bildet die Grundlage für hochwertige Aufnahmen. Zugleich setzt Xiaomi KI ein, um zusätzliche kreative Möglichkeiten zu erschließen.Zum fünfjährigen Bestehen der Partnerschaft von Xiaomi und Leica vereint die Xiaomi 18 Pro Serie fortschrittliche Technologie mit der hochwertigen Optik von Leica - und eröffnetdamit ein neues Kapitel der mobilen Fotografie. Im Zentrum steht das neue Leica Dual-200MP-Kamerasystem. Dank modernster optischer Miniaturisierung lässt sich eines der fortschrittlichsten Kamerasysteme von Xiaomi nahtlos in das Back Display integrieren.Die Hauptkamera kombiniert das Leica UltraPure Optical Design mit einem Leica Summilux-Objektiv mit einer Lichtstärke von f/1,67. Das Ergebnis sind detailreiche Aufnahmen mit klarer Schärfe und naturgetreuen Farben. Im Teleobjektiv vereint das neue Power-Prism-Periskopmodul Lichtumlenkung und Fokussierung in einer einzigen optischen Komponente. So fängt es 177 Prozent mehr Licht ein als andere Pro-Max-Modelle auf dem Markt.[7]Die beiden Kameras verfügen jeweils über einen 200MP-Sensor: einen 1/1,28 Zoll Hauptsensor und einen 1/1,56 Zoll Sensor im Periskop-Teleobjektiv. Sie liefern durchgehend scharfe Aufnahmen, bei denen auch nach dem Zuschneiden feine Details erhalten bleiben. Beim Xiaomi 18 Pro Max erweitert Light Fusion 960L den Dynamikumfang der Hauptkamera auf 16,2 EV und sorgt so für eine differenzierte Wiedergabe bei Gegenlicht. Das 200MP-Periskop-Teleobjektiv deckt einen vielseitigen Brennweitenbereich ab - von 75 mm für klassische Porträts bis zum optischen Zoom auf 150 mm - und liefert bei Tag wie bei Nacht klare Aufnahmen. Bei Motiven aus nur 12 cm Entfernung bringt die Telemakrofunktion feine Texturen und Details zur Geltung.Ergänzend zu den Hardware-Neuerungen bringt die Xiaomi 18 Pro Serie KI-gestützte Funktionen für die mobile Fotografie. Sie eröffnen ambitionierten Fotografinnen und Fotografen neue gestalterische Freiheiten. Mit Essential Moment stehen drei klassische Bildstile zur Wahl, die auf Xiaomis geräteeigenem KI-Bildmodell basieren: B&W Film verleiht Schwarzweißaufnahmen Tiefe und einen nuancierten Tonwertumfang. Iconic CCD erinnert mit kräftigen, satten Farben an Digitalkameras der CCD-Ära, und Modern Vintage verbindet fein abgestimmte Farbtöne mit natürlicher Detailwiedergabe für einen zeitlosen Look. Darüber hinaus lassen sich die optischen Eigenschaften zweier klassischer Objektive simulieren: eines 35-mm-Documentary-Objektivs und eines 75-mm-Porträtobjektivs mit weichem Bokeh.Der Xiaomi Creativity Assistant[8] bietet weitere Gestaltungsmöglichkeiten. Während der Aufnahme hellt AI Portrait Fill Light Gesichter in Gegenlichtsituationen gezielt auf und sorgt so für natürlich wirkende Porträts. Xiaomi ProCut unterstützt in Echtzeit bei Bildausschnitt und Bildkomposition. Nach der Aufnahme analysiert AI Composition das Foto automatisch und schlägt passende Zuschnitte für einen ausgewogenen Bildaufbau vor. So begleiten die KI-Werkzeuge den gesamten Prozess - von der Aufnahme bis zur abschließenden Bearbeitung.Für Videoproduzentinnen und Videoproduzenten bietet die Xiaomi 18 Pro Serie 4K-Aufnahmen mit bis zu 120 fps in Dolby Vision sowie 10-Bit-Log und 8K-Aufnahmen mit bis zu 30 fps. Das Back Display erleichtert Selfies und Vlogs mit den rückseitigen Kameras.Damit eignet sich die Serie als vielseitiger Begleiter auf Reisen, um besondere Momente in Foto und Video festzuhalten.Snapdragon Flaggschiff-Plattformen[9] für noch mehr LeistungDie Xiaomi 18 Pro Serie ist die erste Smartphone-Serie mit den neuesten dualen Snapdragon 8 Elite Mobile Plattformen.[1] Im Xiaomi 18 Pro Max kommt die Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Mobile Plattform zum Einsatz, die aktuell leistungsstärkste mobile Plattform von Qualcomm Technologies. Das Xiaomi 18 Pro nutzt die Snapdragon 8 Elite Gen 6 Mobile Plattform.[1]Beide neuen SoCs werden im fortschrittlichen 2-nm-Verfahren von TSMC gefertigt und verfügen über eine Gate-All-Around-Transistorarchitektur (GAA). Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme, während unter hoher Last weniger Wärme entsteht. Für die Rechenleistung sorgt die Qualcomm Oryon CPU mit zwei Prime- und sechs Performance-Kernen. Dazu zählen die weltweit ersten mobilen Prime-Kerne, die mit bis zu 5 GHz takten. Im Vergleich zur vorherigen Generation steigt beim Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 die CPU-Leistung um bis zu 13 Prozent.[10] Die neu entwickelte Qualcomm Adreno-GPU bietet bis zu 44 Prozent mehr Leistung[11], die Qualcomm Hexagon-NPU arbeitet 35 Prozent schneller.[12] Die optimierte KI-Rechenleistung beider Geräte ermöglicht zudem mehr KI-Funktionen direkt auf dem Smartphone, etwa Offline-Übersetzung und Schreibhilfen.[13]Das Xiaomi 18 Pro Max nutzt die Offset PoP Packaging Technologie, die die Wärme über einen direkten Kupferpfad vom SoC zur Vapor Chamber leitet. Ergänzt wird sie durch Xiaomis 3D-IceLoop-Kühlsystem der nächsten Generation, das eine bis zu 50 Prozent höhere Kühleffizienz bietet. So bleibt die Spitzenleistung auch unter hoher Last dauerhaft erhalten.[14] Die Optimierungen bei Rechenleistung und Kühlung spiegeln sich auch im AnTuTu-Benchmark wider: Im Test erzielte das Xiaomi 18 Pro Max mit 5.031.155 Punkten einen Spitzenwert in seiner Klasse.[15]Der Silizium-Kohlenstoff-Akku mit einem Siliziumanteil von 28 Prozent[7] ermöglicht eine hohe Akkukapazität in einem kompakten Gehäuse. Das Xiaomi 18 Pro Max ist mit einem Akku mit 7.050 mAh ausgestattet und unterstützt HyperCharge mit bis zu 100 W kabelgebunden und 50 W kabellos. Das Xiaomi 18 Pro bietet eine Akkukapazität von 6.000 mAh und unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 90 W sowie kabelloses HyperCharge mit bis zu 50 W.[16]Helles, farbtreues Flaggschiff-Display mit integriertem BlickschutzDie Xiaomi 18 Pro Serie bietet ein weiterentwickeltes Display mit hoher Schärfe, Helligkeit und Farbtreue. Mit Xiaomi HyperRGB 2.0 kommt erstmals eine Pixelstruktur zum Einsatz, bei der jedes Pixel über vollständige rote, grüne und blaue Subpixel verfügt. Das sorgt für eine klare Darstellung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz. Mit einer Spitzenhelligkeit vonbis zu 4.000 Nits bleibt das Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Der große BT.2020-Farbraum ermöglicht satte, präzise Farben. Für hohen Sehkomfort über den Tag hinweg ist das Display mit der TÜV Rheinland Triple Eye Care-Zertifizierung ausgezeichnet. Ein integrierter Ultraschall-Fingerabdrucksensor ermöglicht schnelles und sicheres Entsperren - auch mit nassen Händen.Das neue Xiaomi Privacy Display[2] mit Privacy-Modus erweitert den Blickschutz auf Hardware-Ebene. Bei aktiviertem Modus werden die regulären Displaypixel ausgeschaltet. Eigens dafür vorgesehene Privacy-Pixel mit einem engeren Betrachtungswinkel bleiben aktiv und erschweren so den seitlichen Einblick. Dank der unabhängigen RGB-Subpixelarchitektur von HyperRGB 2.0 bleibt die Darstellung bei normaler Nutzung scharf und farbintensiv. Das Privacy Display ist zudem mit "TÜV Rheinland Effective Screen Privacy Protection" ausgezeichnet.KI erweitert den Blickschutz um intelligente Funktionen. Der Privacy-Modus lässt sich für ausgewählte Apps, Benachrichtigungen, schwebende Fenster und geteilte Bildschirmansichten aktivieren. Die Funktion Privacy Notice erkennt Personen in der Nähe und warnt die Nutzenden durch Vibrationen oder über Xiaomi HyperIsland.[17] Der Privacy-Modus lässt sich zudem direkt über die anpassbare KI-Taste an der Smartphone-Seite einschalten. So verbindet die Xiaomi 18 Pro Serie hochwertige Darstellung mit zusätzlichen Blickschutzfunktionen.Schlankes Premium-Design mit ausdrucksstarken FarbenDie Xiaomi 18 Pro Serie gibt es in zwei Größen. Das Xiaomi 18 Pro verfügt über ein kompaktes 6,4-Zoll-Display und ist 72 mm breit - für eine komfortable Einhandbedienung. Das Xiaomi 18 Pro Max bietet mit seinem 6,9-Zoll-Display mehr Platz für Videos, Spiele und Multitasking.18Das Frontdisplay wird an allen vier Seiten von symmetrischen, nur 0,99 mm schmalen Rändern eingefasst.[7] Die LIPO-Packaging-Technologie ermöglicht eine größere Displayfläche, ohne die Gehäusebreite zu erhöhen.Die Serie ist in vier Farben erhältlich: Schwarz, Weiß, Cosmic Blue und dem charakteristischen Velvet Red.[19] Velvet Red verbindet einen tiefen, satten Farbton mit einer warmen Oberflächenhaptik und verleiht dem Gerät eine hochwertige Anmutung.Xiaomi HyperOS 4: nahtlose Bedienung, individuelle Gestaltung und kompromisslose EinbindungDie Xiaomi 18 Pro Serie läuft mit Xiaomi HyperOS 4, das den Alltag im Hinblick auf Leistung, Ästhetik und Interaktion bereichert. Für eine nahtlose Bedienung sorgen das optimierteXiaomi HyperCore mit präziser Steuerung der Arbeitslast und vorzeitigem Laden von Daten in den Speicher sowie eine neu konzipierte Laufzeitumgebung für Apps. Die überarbeitete Gestaltung umfasst eine neue Glasoptik mit sanften Lichteffekten, interaktive Lichteffekte und eine adaptive räumliche Tiefe. Das verleiht der Benutzeroberfläche eine warme, lebendige Anmutung. Sperrbildschirm und Benachrichtigungen lassen sich zudem individueller gestalten und anordnen.Die Xiaomi 18 Pro Serie vernetzt Xiaomi-Geräte mit anderen Ökosystemen und ermöglicht so nahtlose Abläufe und den einfachen Austausch von Dateien.[20] Über den neuen Xiaomi Smart Hub lassen sich häufig genutzte persönliche Geräte und Haushaltsgeräte im Kontrollzentrum ablegen und schnell aufrufen. Auch bei alltäglichen Aufgaben unterstützt KI: Der integrierte KI-Assistent Google Gemini[21] hilft, Aufgaben in mehreren Apps per natürlicher Sprache zu erledigen. Mit Circle to Search von Google[22] lassen sich Inhalte auf dem Bildschirm mühelos suchen und übersetzen. Xiaomi HyperAI erleichtert zudem das Erfassen und Organisieren von Informationen: AI Voice Note wandelt gesprochene Ideen in Notizen um, und AI Speech Recognition strukturiert und fasst Besprechungen mit Zeitmarken zusammen - für eine schnelle Nachbereitung.[23]Das Xiaomi 18 Pro Max überzeugt mit optimiertem Klang und präziser haptischer Rückmeldung. Sein CyberEngine-Breitband-X-Achsen-Linearmotor sorgt für kraftvolle, differenzierte Vibrationen beim Tippen ebenso wie beim Spielen. Das symmetrische Dreifach-Lautsprechersystem erzeugt einen volleren, räumlicheren Klang. Xiaomi Privacy Call nutzt zudem den rückseitigen Lautsprecher, um Telefongespräche für Personen in der Nähe weniger hörbar zu machen.[24]Praktisches Zubehör für noch mehr MöglichkeitenDie Xiaomi 18 Pro Serie lässt sich mit speziell entwickeltem Zubehör ergänzen. Zwei Magnethüllen ermöglichen es, kabellose Ladegeräte, Powerbanks, Autohalterungen und Ständer einfach anzubringen. Der Xiaomi Magnetic Remote Stand ist auf die Verwendung mit diesen Hüllen ausgelegt. Er lässt sich um bis zu 90 Grad neigen und verfügt über eine abnehmbare Funkfernbedienung, mit der sich die Kamera, Videos, E-Books und Musik steuern lassen. In Kombination mit dem Back Display und den vielseitigen Kameras erleichtert der Stand freihändige Foto- und Videoaufnahmen.Xiaomi stärkt seine globale Position und investiert in ZukunftstechnologienStand 2026 zählt Xiaomi seit sechs Jahren in Folge zu den drei größten Smartphone-Marken weltweit und ist zum achten Mal hintereinander in der Fortune Global 500 vertreten. Die Xiaomi 18 Pro Serie ist ein weiterer Meilenstein bei Xiaomis Ausbau der Premium-Sparte und markiert einen wichtigen Schritt beim Ausbau des intelligenten Ökosystems "Human × Car × Home".Von 2026 bis 2030 will Xiaomi weltweit mehr als 24 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren, um Innovationen in Zukunftstechnologien voranzutreiben. Dazu zählen KI, Betriebssysteme, eigene Halbleiterentwicklung, intelligente Fahrzeuge, Robotik und intelligente Fertigung. Xiaomi will seine Präsenz im Premiumsegment weltweit weiter stärken und Nutzerinnen und Nutzern noch intelligentere Funktionen bieten.Preise und VerfügbarkeitDas Xiaomi 18 Pro Max ist in den vier Farboptionen Velvet Red, Black, White und Cosmic Blue[19] und in drei Speichervarianten[25] verfügbar:- Xiaomi 18 Pro Max 12 GB + 256 GB zum Preis von 1.599,00 Euro (UVP)- Xiaomi 18 Pro Max 12 GB + 512 GB zum Preis von 1.799,00 Euro (UVP)Das Xiaomi 18 Pro ist in den vier Farboptionen Velvet Red, Black, White und Cosmic Blue[19] und in zwei Speichervarianten erhältlich:- Xiaomi 18 Pro 12 GB + 256 GB zum Preis von 1.399,00 Euro (UVP)- Xiaomi 18 Pro 12 GB + 512 GB zum Preis von 1.599,00 Euro (UVP)Vorteile zum MarktstartBeim Erwerb der Xiaomi 18 Pro Serie in teilnahmeberechtigten Märkten gibt es vier exklusive Vorteile[26] ohne zusätzlichen Aufpreis dazu:- eine dreimonatige Testversion für Google AI Pro mit erweitertem Zugang zu Google AI und 5 TB Cloud-Speicher[27]- eine dreimonatige Testversion für YouTube Premium[28] mit werbefreiem Zugang und Offline-Downloads für YouTube und YouTube Music- eine viermonatige Testphase für Spotify Premium mit werbefreiem Hören, Offline-Downloads und verbesserter Audioqualität;[29]- sowie eine 7- oder 14-tägige Testphase für iQIYI Standard VIP mit HD-Streaming in 1080p und werbefreiem Ansehen durch Überspringen von Werbung[30]Hinweise zur Verfügbarkeit- Die Verfügbarkeit kann je nach Land oder Region variieren. Drittanbieter-Websites können zusätzliche Kaufoptionen bieten.- Der verfügbare Speicher und RAM sind geringer als der angegebene Gesamtspeicher aufgrund des Betriebssystems und vorinstallierter Software.- Preis und Verfügbarkeit variieren je nach Markt und Vertriebskanal. Bitte besuchen Sie mi.com für genaue Informationen.Disclaimers1 Snapdragon- und Qualcomm-Produkte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Qualcomm, Snapdragon und Qualcomm Oryon sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.2 Das Privacy Display reduziert die Einsicht aus seitlichen Blickwinkeln. Inhalte können unter bestimmten Blickwinkeln oder Bedingungen dennoch sichtbar bleiben. Ersteinrichtung erforderlich.3 Der Bildschirm unterstützt eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hz. Die tatsächliche Bildwiederholrate kann je nach Anwendungsoberfläche und Grafikqualität in Spielen leicht abweichen.4 Die Verfügbarkeit von KI-Funktionen kann je nach Region, Sprache und Systemsoftwareversion variieren. Internetverbindung erforderlich. Antworten stets auf Richtigkeit prüfen. Weitere Informationen auf der lokalen offiziellen Website.5 Vorbehaltlich monatlicher Nutzungsgrenzen. Diese können je nach Funktion variieren und sich ändern.6 AI Group Photo Wallpapers stehen ab Dezember 2026 per OTA-Update zur Verfügung. Verfügbarkeit und Zeitplan können je nach Region variieren. Internetverbindung erforderlich. Antworten auf Richtigkeit prüfen.7 Daten: Xiaomi Internal Labs.8 Der AI Creativity Assistant ist in ausgewählten Regionen und bei ausgewählten Gerätemodellen verfügbar. Einige Funktionen erfordern eine Internetverbindung und hängen von der Systemsoftware- und der Gallery-Editor-Version ab. Antworten auf Richtigkeit prüfen.9 "Global Debut" bedeutet, dass die Xiaomi 18 Pro Serie zum Zeitpunkt der Markteinführung im September 2026 in Chinesisch-Festland die weltweit ersten Smartphones mit den Plattformen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 und Snapdragon 8 Elite Gen 6 sind.10 - 12 CPU-, GPU- und NPU-Leistungsdaten stammen von Qualcomm.13 Die Verfügbarkeit der On-Device-KI-Funktionen kann je nach Region, Sprache und Systemsoftwareversion variieren. Sie funktionieren in kompatiblen Apps und Oberflächen. Antworten auf Richtigkeit prüfen.14 Daten: Xiaomi Internal Labs, Vergleich mit dem Xiaomi 17. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung abweichen.15 AnTuTu-Benchmarkwerte: Test durch Xiaomi Internal Labs mit AnTuTu V12. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.16 Bitte beim lokalen Händler prüfen, ob ein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist. Das kabellose Ladegerät wird separat verkauft.17 Privacy Notice hat eine effektive Reichweite von etwa 1 Meter und einen Gierwinkel von bis zu ±30°. Darüber hinaus kann die Erkennung verzögert oder ungenauer sein.18 Die Bildschirmgröße wird diagonal als vollständiges Rechteck gemessen, ohne abgerundete Ecken. Die sichtbare Fläche ist wegen der Rundungen und der Sensoraussparung kleiner.19 Die Farbverfügbarkeit kann je nach Region variieren.20 HyperConnect-Funktionen können je nach Softwareversion, Gerätemodell und Kompatibilität variieren. Einige setzen dasselbe Xiaomi-Konto voraus, aktiviertes Bluetooth, WLAN, NFC und"Einstellungen - Interkonnektivität". Apple-Geräte benötigen die neueste Version der App "Xiaomi Interconnectivity".21 Google und Gemini sind Marken von Google LLC. Antworten prüfen. Einrichtung erforderlich. Kompatibilität und Verfügbarkeit variieren. Altersbeschränkungen gelten.22 Google und Android sind Marken von Google LLC. Nur auf ausgewählten Geräten verfügbar, Internetverbindung erforderlich. Funktioniert in kompatiblen Apps und Oberflächen. Ergebnisse können je nach visueller Übereinstimmung variieren. Antworten prüfen.23 Xiaomi HyperAI ist in ausgewählten Regionen und Sprachen verfügbar. Einige Funktionen variieren je nach Systemsoftwareversion und funktionieren in kompatiblen Apps. Internetverbindung erforderlich. Antworten auf Richtigkeit prüfen.24 Xiaomi Privacy Call soll den Stimmabfluss während Gesprächen verringern. Die tatsächliche Leistung hängt von Umgebungsgeräuschen, Sprechlautstärke, Abstand und Bedingungen ab. Die Funktion garantiert keine vollständige Privatsphäre und verhindert nicht jede Form des Mithörens.25 Konfigurationen können je nach Region variieren. Verfügbarer Speicher und RAM sind geringer als angegeben, da Betriebssystem und vorinstallierte Software Platz belegen.26 Die Verfügbarkeit dieser Vorteile unterliegt den geltenden Bedingungen und der Berechtigung des Nutzers.27 Gemini und Google One sind Marken von Google LLC. Das Angebot endet am 12. Juni 2027. Sofern nicht vorher gekündigt, berechnet Google One nach Ende der Testphase eine monatliche Gebühr (regional unterschiedlich). Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/xiaomi_3month_aip_trial28 Nur für Neukunden (keine früheren Testphasen von YouTube Premium, YouTube Music Premium oder YouTube Premium Lite). Einlösung bis 31. August 2028, 23:59 Uhr Ortszeit. Das Einzelabo verlängert sich nach der Testphase automatisch und wird monatlich abgerechnet. Jederzeit kündbar. Einlösung in der YouTube-App. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.mi.com/global/support/terms/youtube-premium-terms/29 Nur für Nutzer, die nie ein Spotify-Premium-Abo hatten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.mi.com/global/support/terms/spotify-premium-terms/30 Für alle Nutzer. Gilt nur für iQIYI Standard VIP. Es gelten die Bedingungen. Begrenztes Angebot, solange der Vorrat reicht.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6392602