Düsseldorf (ots) -Intelligente Funktionen und vernetzte Steuerung für mehr Komfort bei Wäschepflege, Lebensmittelaufbewahrung und HaushaltsreinigungXiaomi erweitert sein Portfolio an Smart-Home-Produkten um vier neue Geräte: Den Mijia Drei-Trommel Waschtrockner Pro 12 kg mit 12 kg Fassungsvermögen, den Mijia French Door Kühl-Gefrierkombination Pro 546L mit Multi-Door-Design und 546 Litern Volumen, den Xiaomi Robot Vacuum 6 Max sowie den Mijia Vacuum Cleaner 4 Max.Auf der IFA 2026 kündigte Xiaomi die breit angelegte Expansion von Mijia in Europa an. Die aktuellen Neuheiten markieren den nächsten Schritt dieser Strategie. Die Produkte sind auf die Anforderungen moderner Haushalte ausgelegt und machen Wäschepflege, Lebensmittelaufbewahrung und Reinigung im Alltag komfortabler.Mijia ist die eigenständige Smart-Home-Marke von Xiaomi. Unter dem Leitgedanken "The Art of Smart Living" verbindet sie menschenzentrierte Intelligenz, bewährte Qualität und reduziertes Design. Ihr Ziel ist ein Zuhause, in dem jedes Gerät zur richtigen Zeit das Richtige tut. So wird der Alltag intuitiver und bequemer. Das Mijia-Portfolio umfasst mehr als 130 Kategorien mit über 2.000 Produkten. Dafür setzt die Marke auf Xiaomis Kompetenzen in den Bereichen KI, Betriebssysteme und IoT-Vernetzung, um Haushaltsgeräte mit intelligenten Funktionen auszustatten. Über die Xiaomi Home App lassen sich kompatible Mijia-Produkte an einem Ort verbinden und verwalten. Das erleichtert Haushaltsroutinen spürbar.Mijia Drei-Trommel Waschtrockner Pro 12 kg: Flexible Wäschepflege für den AlltagMehr Flexibilität in der täglichen Wäschepflege bietet der Mijia Drei-Trommel Waschtrockner Pro 12 kg. Alserster Dreitrommel-Waschtrockner von Xiaomi[1] vereint er drei unabhängig voneinander arbeitende Trommeln, mit denen sich unterschiedliche Textilien getrennt waschen und trocknen lassen. Das reduziert Kreuzkontaminationen und ermöglicht eine auf jede Ladung abgestimmte Wäschepflege. Auch in puncto Effizienz überzeugt das Gerät: Werden Ladungen gleichzeitig in allen drei Trommeln gewaschen, verbraucht es im Vergleich zu drei nacheinander durchgeführten Waschgängen auf dem Mijia Frontlader-Waschtrockner Pro 10 kg 48 Prozent weniger Wasser und 49 Prozent weniger Energie. Zugleich verkürzt sich die Waschzeit um 68 Prozent.[2] Beim Waschen liegt der Energieverbrauch 40 Prozent unter dem Schwellenwert für die EU-Klasse A.[3]Die im eigenen Haus entwickelte Xiaomi Oxygen Care-Technologie entfernt hartnäckige Flecken und trägt gleichzeitig dazu bei, Textilien in ihrer Farbe und Form zu erhalten. Sie beseitigt 20 der häufigsten hartnäckigsten Flecken[4], hellt weiße Wäsche ohne zusätzliche Bleichmittel auf[5] und wirkt dem Abfärben entgegen[6]. Spezielle Programme in den oberen wie der unteren Trommel bieten eine Allergiker-freundliche Pflege, die durch den TÜV Rheinland zertifiziert ist.[7] Für vielbeschäftigte Haushalte sorgt die Smart-Infusion-Technologie für eine effektive Reinigung. Das 32-minütige Smart-Wash-Programm arbeitet in der Haupttrommel[8], eine 12-minütige Quick Wash-Option steht für alle drei Trommeln zur Verfügung.[9] Eigene Hygieneprogramme kombinieren Hochtemperatur-Dampf mit Waschen in heißem Wasser und entfernen Bakterien um 99,99 Prozent.[10] Die Smart-Trocknung passt Temperatur und Trocknungsdauer automatisch an und vermeidet so unnötig längere Trocknungszeiten. Die beiden kleineren Trommeln bieten zudem eine schonende Trocknung bei niedriger Temperatur für besonders empfindliche Textilien.Über die Xiaomi Home-App lassen sich Waschprogramme aus der Ferne starten und anpassen, individuelle Einstellungen vornehmen und der Wasser- und Stromverbrauch nachverfolgen. Over-the-Air-Updates optimieren laufend das System, die Funktionen und die Waschprogramme.Mijia French Door Kühl-Gefrierkombination Pro 546L: Automatische Eisbereitung und Frische für jeden TagDer Mijia French Door Kühl-Gefrierkombination Pro 546L macht die Eisbereitung im Familienalltag komfortabel. Großzügiger Stauraum für Lebensmittel und ein stets verfügbarer Eiswürfelvorrat gehen dabei Hand in Hand - für den täglichen Genuss ebenso wie für gesellige Anlässe. Das automatische Eisbereitungssystem fasst bis zu 180 Eiswürfel im French-Door-Modell und 140 im Cross-Door-Modell.[11] Ein Schnell-Eis-Modus sorgt zusätzlich für Komfort.[12] Über die Xiaomi Home-App lassen sich Eisbereitungsmodi auswählen und aus der Ferne planen. Zudem erhalten Nutzerinnen und Nutzer Benachrichtigungen, wenn der Eisbehälter gefüllt oder der Wasserstand niedrig ist. Antibakterielle Materialien im Eisbereitungssystem[13] und eine Selbstreinigungsfunktion unterstützen die Hygiene und erleichtern die Pflege.Eine Reihe von Frischetechnologien sorgt dafür, dass Lebensmittel im Kühl- und Gefrierbereich konstant konserviert bleiben. Während Ion Hygiene+ Gerüche reduziert und die Lagerumgebung sauber hält[14], regelt das Dual-Cooling-Fresh-System Kühl- und Gefriertemperatur unabhängig voneinander und verringert die Geruchsübertragung zwischen den Fächern. In den Dual-Feuchtigkeitsboxen bleiben Obst und Gemüse frisch. Über die Xiaomi Home App lässt sich die Temperatur aus der Ferne anpassen, und Lebensmittel können pro Fach erfasst werden. Zudem werden empfohlene Lagerzeiten angegeben und Ablauferinnerungen übermittelt. Google Assistant und Amazon Alexa ermöglichen zusätzlich die freihändige Umschaltung der Modi sowie die Temperaturüberwachung.[15]Der Kühlschrank verbindet 546 Liter Fassungsvermögen mit einem edlen Graphitgrau-Finish und hochwertigen Glastüren. So bietet er großzügigen Stauraum und ein modernes Design für das Küchenambiente. Mit 600 mm Breite lässt sich das schlanke Gehäuse bündig in Küchenschränke integrieren. Unterbodenkühlung und minimaler Seitenabstand unterstützen diese Integration. Dank Panorama-Beleuchtung im Kühlteil und separater Gefrierbeleuchtung lassen sich Lebensmittel leichter auffinden. Für unterschiedliche Präferenzen bei der Aufbewahrung gibt es zwei Ausführungen: Das French-Door-Modell verfügt über eine extra große Gefrierschublade, das Cross-Door-Modell über insgesamt 18 Fächer, davon sechs im Gefrierbereich.Xiaomi Robot Vacuum 6 Max: Gründliche Reinigung auch an schwer zugänglichen StellenDer Xiaomi Robot Vacuum 6 Max reinigt schwer erreichbare Bereiche wie enge Ecken, Möbelkanten, Flächen hinter hohen Schwellen und Bereiche unter niedrigen Möbeln. Ein innovatives Dreiarm-Reinigungssystem bestehend aus Walze, ausfahrbarer Seitenbürste und ausfahrbarem Eckwischpad sorgt gemeinsam für eine Rand- und Eckenabdeckung von bis zu 95 Prozent der gesamten Wohnfläche.[16] In Zimmerecken reinigt die Seitenbürste, entlang von Wänden und Kanten arbeitet sich die Walze vor. Beim Wischen reinigt sie sich kontinuierlich selbst, um die Verteilung von Schmutz zu reduzieren. Das Eckwischpad fährt seitlich aus und reinigt auch um Möbelbeine herum. Mit zwei bionischen Doppelbeinen überwindet der Saug- und Wischroboter Einzelschwellen von bis zu 6 cm.[17] Dank des 9 cm flachen Gehäuses und des dToF-Smart-Einziehradars reinigt er Bereiche unter Möbeln mit einer Bodenfreiheit ab bereits 9,3 cm.[18]Intelligente Erkennung hilft dem Haushaltsroboter, sich an unterschiedliche Wohnumgebungen und Reinigungsanforderungen anzupassen. Ein KI-gestütztes Dreikamera-Panorama-System zur Hindernisvermeidung[19] erkennt 200 gängige Hindernisarten und 80 Möbeltypen; die Erkennungsleistung wurde durch den TÜV Rheinland verifiziert. Zusätzlich identifiziert ein von Xiaomi entwickelter KI-Algorithmus[20] 47 Fleckenarten und passt seine Reinigungsstrategie an: Er reinigt die Flecken oder umfährt diese.[21] Mit einer Saugleistung von 35.000 Pa entfernt der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Staub, Schmutzpartikel und Haare aus Bodenritzen und Teppichen und sorgt im Alltag für eine besonders gründliche Reinigung.[22]Die selbstreinigende Omni-Station reduziert den Wartungsaufwand. Walze und Wischpad werden mit Heißwasser gereinigt und anschließend mit Warmluft getrocknet. Die geprüften Auslasstemperaturen liegen bei über 85 °C für das Reinigungswasser und über 50 °C für die Trocknungsluft.[23] Die Station saugt Staub automatisch in einen versiegelten Beutel mit 2,5 Liter Fassungsvermögen. Unter getesteten Haushaltsbedingungen hält dieser bis zu 75 Tage, bevor er ausgetauscht werden muss.[24] Über die Xiaomi Home App können Live-Videos angesehen und der Reinigungsvorgang aus der Ferne gestartet werden. Die Integration mit kompatiblen Smart Home-Geräten ermöglicht zudem automatisierte Reinigungsroutinen. Darüber hinaus unterstützt der Roboter die Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa.[15]Mijia Vacuum Cleaner 4 Max: Leistungsstarke Reinigung mit 4-in-1-BasisstationDer Mijia Vacuum Cleaner 4 Max kombiniert kraftvolle Saugleistung mit optimierter Staubsichtbarkeit und sorgt so für eine gründliche Reinigung in der gesamten Wohnung. Im Turbo-Modus erreicht er eine Saugleistung von bis zu 280 AW[25] und nimmt Staub- und Schmutzpartikel von unterschiedlichen Oberflächen auf. Das blaue Staubdetektionssystem mit 180°-Weitwinkel[26] macht feinen Staub mit bis zu 30-facher Vergrößerung[27] sichtbar. Die rechte Kante der Bodendüse reinigt dicht an Wänden und Fußleisten. Sieben Düsen und spezielle Reinigungswerkzeuge unterstützen die Reinigung von Böden, Polstermöbeln und engen Stellen und entfernen auch Tierhaare. Für die Reinigung unter den Möbeln ist das Gerät mit einem biegsamen Rohr ausgestattet. Auch bei längeren Einsätzen bleibt der Sauger einsatzbereit: Der abnehmbare Akku[29] ermöglicht im Eco-Modus mit der 2-in-1-Fugendüse eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten.[30]Nach jeder Reinigung sorgt die 4-in-1 Push-in Smart Dust Emptying Basisstation für mehr Komfort: Sie entleert den Staub automatisch, bietet Platz für Zubehör, lädt das Gerät und lässt sich smart vernetzen. Der Staubsauger wird mit einem leichten Schub angedockt, ohne dass er angehoben werden muss. In der integrierten Zubehörablage bleiben Reinigungswerkzeuge griffbereit und ordentlich verstaut. Nach dem Andocken entleert die Station das Staubfach automatisch in etwa 11 Sekunden[31] mit einer Entleerungseffizienz von 99 Prozent.[32] Ein versiegelter Staubbeutel mit drei Litern Fassungsvermögen hält unter getesteten Haushaltsbedingungen bis zu 100 Tage.[33] So muss der Beutel seltener gewechselt werden.Über die Xiaomi Home App lässt sich der Staubsauger überwachen und verwalten. Die Integration mit kompatiblen Smart Home-Geräten unterstützt vernetzte Routinen im intelligenten Zuhause. Zudem lässt sich auch der Mijia Vacuum Cleaner 4 Max per Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa bedienen.[15]Preise und VerfügbarkeitDer Marktstart vom Mijia Drei-Trommel Waschtrockner Pro 12 kg und vom Mijia French Door Kühl-Gefrierkombination Pro 546L wird voraussichtlich im Januar 2027 stattfinden und dann auch auf dem deutschen Markt verfügbar sein.- Mijia Drei-Trommel Waschtrockner Pro 12 kg zum Preis von 1.499,00 Euro (UVP)- Mijia French Door Kühl-Gefrierkombination Pro 546L zum Preis von 1.399,00 Euro (UVP)Der Xiaomi Robot Vacuum 6 Max und der Mijia Vacuum Cleaner 4 Max sind ab sofort über mi.com und autorisierte Fachhändler erhältlich:- Xiaomi Robot Vacuum 6 Max zum Preis von 999,99 Euro (UVP)- Mijia Vacuum Cleaner 4 Max zum Preis von 559,99 Euro (UVP)Disclaimers1 "Erste" bezieht sich auf den ersten Dreitrommel-Waschtrockner, den Xiaomi Corporation in seinen Auslandsmärkten eingeführt hat.2 Geprüft in Anlehnung an IEC 60456:2024. Im Vergleich zum sequenziellen Waschen auf dem Mijia Frontlader-Waschtrockner Pro 10 kg spart der Mijia Tri-Drum Waschtrockner Pro 12 kg durch gleichzeitiges Waschen in allen drei Trommeln 68 % Zeit, 48 % Wasser und 49 % Energie. Testdaten: Xiaomi Internal Labs. Die Ergebnisse können unter anderen Nutzungsbedingungen abweichen. Das Fassungsvermögen pro Trommel hängt von Textilart, Dicke und Trommelbelegung ab. Maßgeblich ist das reale Produkt.3 Laut Angabe verbraucht das Produkt beim Waschen 40 % weniger Energie als der Schwellenwert für Klasse A gemäß Verordnung (EU) 2019/2014. Prüfung: DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Hefei Branch, Berichtsnr. 4706707.50. Die Angabe dient nur der Information und stellt weder ein offizielles EU-Energielabel noch eine offizielle Klasse dar.4 Testergebnisse von Xiaomi Internal Labs. Programm "Intensive" mit aktiviertem Oxygen Care. Testflecken: Speiseöl und 19 weitere gängige Fleckenarten. Ein Waschgang kann die Farbdifferenz auf unter 2 senken. Ergebnisse können je nach Testumgebung, Beladung und Fleckenmittel abweichen.5 Daten von Xiaomi Internal Labs, Prüfung nach T/CITS 728 (gelbe Schweißflecken-Testtuch). Testgruppe: Programm "Weiß" mit Oxygen Care. Kontrollgruppe: Programm "Weiß" mit 50 g farbechtem Bleichpulver und ohne Oxygen Care. Ergebnisse können je nach Umgebung, Textilart und Materialmarke abweichen.6 Testergebnisse von Xiaomi Internal Labs. Prüfung durch CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. nach einschlägigen chinesischen Normen und den technischen Anforderungen für Schnellwasch- und Farbübertragungsschutz bei Trommelwaschmaschinen. Programm "Colour Care" mit weißem Standardtestgewebe. Berichtsnr. WXq-25-11535.7 Die obere und untere Trommel wurden getrennt mit festgelegten Programmen geprüft. Nachgewiesen wurde die wirksame Entfernung von Hausstaubmilben, Pollen und Tierhaarallergenen. Das Produkt hat die TÜV-Rheinland-Zertifizierung "Allergy Care" erhalten. Berichtsnr. CN26LD6M 001.8 Daten von Xiaomi Internal Labs. Das Programm "Smart Wash" zeigt standardmäßig "AU" an und wiegt die Wäsche automatisch, um die Waschdauer zu bestimmen. Bei 1-2 kg zeigt die Maschine eine geschätzte Waschdauer von 32 Minuten an. Die tatsächliche Dauer kann je nach Textilart und Nutzung abweichen.9 Daten von Xiaomi Internal Labs. Bei 1-2 kg in der Haupttrommel und 60 g in jeder kleinen Trommel läuft Quick Wash in einem festen 12-Minuten-Zyklus ohne automatische Zeitanpassung.10 Prüfung durch TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd., Shanghai, nach IEC TS 63429:2023. Im integrierten Programm "Hygiene" mit dem Testverfahren "Hygiene + Extra 5 Rinses" wurde eine Reduktion von Staphylococcus aureus und Escherichia coli um mehr als 99,999 % erreicht. Die Ergebnisse gelten nur unter den angegebenen Laborbedingungen. Die tatsächliche Wirkung kann je nach Beladung, Textil, Programm und Umgebung abweichen.11 Daten von Xiaomi Internal Labs. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.12 Schnelle Eisbereitung in 55 Minuten: Die Schnell-Eis-Technologie wird im automatischen Eisbereiter eingesetzt. Prüfung durch TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. bei 25 °C Raumtemperatur und geschlossenen Türen: Eisleistung 1,128 kg/24 h, Schnell-Eiszeit 55 Minuten. Berichtsnr. CN26UJDT 001. Die tatsächliche Eiszeit kann je nach Nutzung abweichen. Der erste Zyklus kann länger dauern. Details im Benutzerhandbuch.13 Prüfung durch Intertek Testing Services Shenzhen Ltd., Guangzhou Branch, nach ISO 22196:2011. Unter Laborbedingungen erreichten die antibakteriellen Materialien im Eisbereitungssystem eine Reduktion von Staphylococcus aureus und Escherichia coli um mehr als 99 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.14 Prüfung durch das Guangdong Detection Center of Microbiology. Getestet wurden Escherichia coli (ATCC 8739), Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) und Trimethylamin. Berichtsnr.: French Door - 2026FM04888R01D / R02D; Cross Door - 2026FM05442R01D / R02D.15 Kompatible Geräte mit Alexa bzw. Google Assistant sind erforderlich. Google Assistant ist nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Alexa ist ebenfalls nicht in allen Sprachen und Ländern verfügbar. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken der Google LLC. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Weitere Informationen finden Sie auf den offiziellen Websites.16 Effektive Reinigung von Kanten und Ecken: Prüfung durch TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd., Berichtsnr. CN26BGXP001.17 Überwindung von Türschwellen bis 6 cm: Bezieht sich auf die Fähigkeit des Saugroboters, einzelne vertikale Stufen bis 6 cm während der Reinigung zu überwinden. Aufgrund der Komplexität von Wohnumgebungen kann die tatsächliche Leistung abweichen. Daten: Xiaomi Internal Labs.18 Einfahrt in Bereiche mit einer Bodenfreiheit ab 9,3 cm: Bei mindestens 9,3 cm Freiraum kann der Roboter seinen LiDAR automatisch absenken und den Bereich reinigen. Niedrige Bereiche werden bei der Kartierung ausgespart, Standardbereiche werden zuerst gereinigt. Sperrzonen oder virtuelle Wände können in der Xiaomi-Home-App festgelegt werden. Daten: Xiaomi Internal Labs.19 KI-Rundumhindernisvermeidung: Bezieht sich auf das KI-Dreikameramodul des Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, das zusammen mit der 360°-LiDAR-Abtastung niedrig liegende Objekte in der gesamten Wohnung erkennt und umfährt. Die tatsächliche Leistung hängt von Wohnumgebung und Grundriss ab.20 Die KI-Erkennung, die Videoverwaltung und die Echtaufnahmen sind standardmäßig deaktiviert und müssen manuell in der Xiaomi-Home-App aktiviert werden.21 Über 320 Objekte und Flecken: Der Saugroboter erkennt 200 gängige Hindernisarten in 8 Kategorien, 80 Möbeltypen in 7 Kategorien und 47 Fleckenarten in 3 Kategorien, insgesamt 327 Objekt- und Fleckenarten. Daten: TÜV Rheinland Laboratory, Berichtsnr. CN252WQL002, CN25CWFC002.22 Saugleistung 35.000 Pa: Stand 12. März 2026 hat dieses Modell im Vergleich nur mit den eigenen Saugrobotern von Xiaomi die höchste Saugleistung. Bei externer Stromversorgung des Gebläsemotors übersteigt der maximale Unterdruck am Gebläse, gemessen mit einem Vakuummeter, 35.000 Pa. Daten: Xiaomi Internal Labs.23 Temperaturen beim Heißwaschen und Warmlufttrocknen: Bei 25 °C und 65 % relativer Luftfeuchte wurde am Wasserauslass während des Waschens eine Temperatur von über 85 °C gemessen. Bei dreistündiger Dauertrocknung bei 25 °C und 55 % relativer Luftfeuchte wurde am Luftauslass eine Temperatur von über 50 °C gemessen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung abweichen. Daten: Xiaomi Internal Labs.24 Bis zu 75 Tage zwischen Staubbeutelwechseln: Testaufbau in einer 120-m²-Wohnung mit drei Personen und einem Haustier. Der Roboter reinigte täglich einmal und kehrte danach zur Station zurück. Die Staubmenge wurde alle fünf Tage gemessen. Der Beutel hielt über 75 Tage, ohne geleert zu werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Nutzung abweichen. Daten: Xiaomi Internal Labs.25 280 AW Saugleistung: Prüfung durch Suzhou GTT Service Co., Ltd. Unter Testbedingungen erreichte der Staubsauger eine maximale Saugleistung von 280 AW. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Wohnumgebung und Nutzung abweichen. Berichtsnr. 0372-26A-02.26 Blaue 180°-Weitwinkel-Staubdetektion: Herstellerprüfung. Der Beleuchtungswinkel der blauen Staubdetektion betrug unter Testbedingungen etwa 180°. Berichtsnr. 260410-002-12.27 30-fache Staubdetektion: Herstellerprüfung nach GB/T 38048.2 mit Staubpartikeln des Typs I (1 mm). Das blaue Staubdetektionssystem erreichte eine Vergrößerung von bis zu 30-fach. Berichtsnr. 260410-002-12.28 Gestaltung der rechten Kante: Herstellerprüfung. Beim Reinigen entlang der rechten Kante im Turbo-Modus betrug die durchschnittliche Breite verbliebenen Staubs neben der Endkappe der Walzenbürste 0 mm. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Berichtsnr. 260410-002-18.29 Im Lieferumfang ist ein Akku enthalten. Zusätzliche Akkus sind über die offiziellen Xiaomi-Kanäle erhältlich.30 Bis zu 90 Minuten Akkulaufzeit: Prüfung durch Suzhou GTT Service Co., Ltd. Mit vollgeladenem Akku und der 2-in-1-Fugendüse im Eco-Modus wurden bis zu 90 Minuten erreicht. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von Umgebung, Bodenbelag und weiteren Faktoren ab. Berichtsnr. 0372-26A-02.31 Automatische Entleerung in 11 Sekunden: Herstellerprüfung. Die Zeit vom Einsetzen des Staubsaugers in die Station bis zum Abschluss der Entleerung betrug unter Testbedingungen 11 Sekunden. Berichtsnr. 260410-002-10.32 99 % Entleerungseffizienz: Herstellerprüfung. Die durchschnittliche Entleerungseffizienz über 10 Tests mit einer Standardtestmischung betrug >= 99 %. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebung und Nutzung abweichen. Berichtsnr. 260410-002-9.33 Bis zu 100 Tage zwischen Staubbeutelwechseln: Herstellerprüfung in einem standardisierten 100-m²-Haushalt mit drei Personen. Reinigung und Entleerung erfolgten dreimal pro Woche. Der Einweg-Staubbeutel reicht für mindestens 100 Tage. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Berichtsnr. 260410-002-17.Pressekontakt:Weber ShandwickAndreas FuchsXiaomi@omnicompr.comOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/6392603