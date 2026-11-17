Santa Clara - Der zurückgetretene Nvidia-Chef Jensen Huang zeigt sich nach nur wenigen Tagen bereit, wieder an die Spitze des Chip-Riesen zurückzukehren. Wenn der Nvidia-Verwaltungsrat entscheiden sollte, dass eine Rückkehr auf den Chefposten im besten Interesse «unserer Aktionäre, unserer Beschäftigten, des Unternehmens und Amerikas» sei, wäre es ihm eine Ehre, das Angebot anzunehmen, zitierte das «Wall Street Journal» aus einer Stellungnahme des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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