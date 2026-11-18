Osnabrück (ots) -Der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Luigi Pantisano, hat sich für eine Vergesellschaftung des VW-Werks in Osnabrück ausgesprochen. "Es ist fatal, wenn Beschäftigte plötzlich Waffen statt Autos bauen müssen", sagte Pantisano im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). "Lieber Vergesellschaften!"Die Pläne, das VW-Werk in Osnabrück zu einem Kompetenzzentrum für Rüstung umzubauen, um Arbeitsplätze zu sichern, lehnt Pantisano ab. "Die Zukunft der deutschen Autoindustrie liegt vor allem in der bezahlbaren Elektromobilität. Dass die Bundesregierung mit ihrer Förderung vor allem chinesische Hersteller stützt, weil deutsche Modelle zu teuer sind, ist ein politisches Versagen", sagte der Linken-Chef zu noz.Zugleich drückte Pantisano sein Verständnis für die Beschäftigten des Standorts aus: "Ich mache keinem Arbeiter einen Vorwurf, der in Osnabrück Rüstungsgüter baut, um seine Existenz zu sichern. Aber Aufgabe von Management und Politik ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen gar nicht erst vor diese furchtbare Wahl gestellt werden."Wichtig sei es, gemeinsam mit den Beschäftigten eine zivile Produktion aufzubauen. Mit einer Vergesellschaftung des Werks sei das möglich, so der Parteichef: "Es gibt Alternativen, wenn man sie ernsthaft sucht."Nachdem die Produktion der T-Roc-Cabrios im September 2027 ausläuft, soll das Werk künftig im Auftrag für andere Unternehmen Rüstungsgüter herstellen. Unter anderem für den israelischen Rüstungskonzern Rafael. Eine weitere Fahrzeugproduktion in Osnabrück hatte der VW-Konzern ausgeschlossen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6392647