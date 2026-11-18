Osnabrück - Der Vorsitzende der Linkspartei, Luigi Pantisano, spricht sich für eine Vergesellschaftung des VW-Werks in Osnabrück aus. "Es ist fatal, wenn Beschäftigte plötzlich Waffen statt Autos bauen müssen", sagte Pantisano der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochausgabe). "Lieber Vergesellschaften."



Die Pläne, das VW-Werk in Osnabrück zu einem Kompetenzzentrum für Rüstung umzubauen, um Arbeitsplätze zu sichern, lehnt Pantisano ab. Die Zukunft der deutschen Autoindustrie liege vor allem in der bezahlbaren Elektromobilität, sagte der Linken-Chef. Dass die Bundesregierung mit ihrer Förderung vor allem chinesische Hersteller stütze, weil deutsche Modelle zu teuer seien, sei ein politisches Versagen.



Zugleich drückte Pantisano sein Verständnis für die Beschäftigten des Standorts aus. Er mache keinem Arbeiter einen Vorwurf, der in Osnabrück Rüstungsgüter baue, um seine Existenz zu sichern. Aber Aufgabe von Management und Politik sei es, dafür zu sorgen, dass die Menschen gar nicht erst vor diese furchtbare Wahl gestellt würden.



Wichtig sei es, gemeinsam mit den Beschäftigten eine zivile Produktion aufzubauen. Mit einer Vergesellschaftung des Werks sei das möglich, so der Linken-Parteichef. Es gebe Alternativen, wenn man sie ernsthaft suche.



Nachdem die Produktion der T-Roc-Cabrios im September 2027 ausläuft, soll das Werk künftig im Auftrag für andere Unternehmen Rüstungsgüter herstellen, unter anderem für den israelischen Rüstungskonzern Rafael. Eine weitere Fahrzeugproduktion in Osnabrück hatte der VW-Konzern ausgeschlossen.





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