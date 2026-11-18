DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Nvidia-Einfluss begrenzt

DOW JONES--Asiatische Aktien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich - belastet von der erneuten Talfahrt der Wall Street. Welche Auswirkungen die Nvidia-Geschäftszahlen und die Aussagen der Interimschefin Colette Kress auf das Handelsgeschehen in Asien haben, ist nicht ganz klar. Der US-Halbleiterkonzern hatte ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen gemeldet. Auch verdiente das Unternehmen mehr als erwartet und glänzte auch mit einem Ausblick oberhalb der Erwartungen.

"Die Ergebnisse von Nvidia waren solide und entsprachen weitgehend unseren Erwartungen. Dies dürfte dazu beitragen, einige der durch die jüngsten Turbulenzen in der Führungsetage entstandenen Sorgen zu zerstreuen", urteilt Analyst Brian Colello von Morningstar. In der Telefonkonferenz wurde klar, dass das Unternehmen eine Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Vorstandschef nicht in Betracht zieht.

Im Nachklapp auf die Geschäftszahlen von Nvidia sendet der Sektor in Asien keine klaren Signale. Der technologielastige Kospi in Südkorea startet 2,6 Prozent fester, liegt aber aktuell nur noch 1,6 Prozent vorn. Südkoreas staatlicher Thinktank hat seine Wirtschaftswachstumsprognosen für dieses und das kommende Jahr angehoben. Als Grund nannte er starke Chip-Exporte sowie Investitionen in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz.

Halbleiteraktien zeigen indes keine eindeutige Reaktion auf die Nvidia-Zahlen an: SK Hynix gewinnen 4,5 Prozent, Samsung Electronics 1,3 Prozent. Die in Taiwan notierten TSMC verlieren dagegen 0,2 Prozent, Kioxia in Japan steigen nur um 0,4 Prozent und Cambricon Technologies ziehen in China um 5 Prozent an.

Der Nikkei-225 in Japan steigt um 0,5 Prozent, bewegt sich damit aber wie der Index in Südkorea klar unter Tageshoch. Die Handelsdaten für Oktober liefern ein positives Wirtschaftssignal: Die Exporte stiegen im Jahresvergleich um 20,5 Prozent - beschleunigten sich damit gegenüber September und markierten den 14. Monat in Folge mit Zuwächsen. Japans Exportwachstum dürfte sich in den kommenden Quartalen allmählich abschwächen, meint der Ökonom Norihiro Yamaguchi von Oxford Economics.

In China verliert der HSI in Hongkong 0,9 Prozent, der Shanghai-Composite gewinnt dagegen 0,1 Prozent. Neue US-Beschränkungen beim Zugang zu Halbleitern und Rechenleistungen dürften Investitionen in die heimische KI-Infrastruktur fördern, heißt es. Chinesische KI-Chiphersteller könnten daher von den US-Exportbeschränkungen profitieren, urteilt Bernstein.

Der australische S&P/ASX-200 verliert 0,7 Prozent. Da Technologiewerte hier kaum eine Rolle spielen, werden die Nvidia-Zahlen auch nicht sonderlich beachtet. Die Zahl der Stellenanzeigen in Australien ist im Oktober gesunken. Dies untermauert Anzeichen dafür, dass sich die Neueinstellungen in der gesamten Wirtschaft verlangsamen, da höhere Zinsen und steigende Lebenshaltungskosten die Konjunktur bremsen.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.821,80 -0,7 +1,2 06:00 Nikkei-225 59.172,12 +0,5 - 07:30 Topix 500 (Tokio) 2.985,12 -0,5 +12,2 07:30 Kospi (Seoul) 5.048,18 +1,6 +19,8 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.297,53 -0,9 -9,1 09:00 Shanghai-Composite 3.588,74 +0,1 -9,6 08:00 Straits-Times (Singapur) 5.044,44 -1,3 +8,6 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.325,90 +0,4 -38,4 10:00 KLCI (Malaysia) 1.570,27 -0,3 -6,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 08:30 % YTD EUR/USD 1,0983 -0,1 1,0997 1,1006 -6,5 EUR/JPY 174,98 -0,2 175,27 175,20 -4,9 EUR/GBP 0,8325 0,0 0,8325 0,8341 -4,5 USD/JPY 159,30 -0,0 159,35 159,18 +1,7 USD/KRW 1.331,65 -0,3 1.335,00 1.337,60 -7,6 USD/CNY 6,6663 +0,0 6,6659 6,6657 -4,7 USD/CNH 6,6672 0,0 6,6670 6,6660 -4,4 USD/HKD 7,8456 -0,0 7,8462 7,8459 +0,8 AUD/USD 0,6719 -0,2 0,6731 0,6734 +0,7 NZD/USD 0,5490 -0,0 0,5492 0,5498 -4,6 BTC/USD 64.678,15 +0,6 64.308,45 64.645,24 -26,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 84,81 -1,4 -1,20 86,01 Brent/ICE 92,84 -0,3 -0,30 93,14 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.789,84 -1,6 -59,93 3.849,77 Silber 46,23 -2,5 -1,17 47,40 Platin 1.411,91 -1,2 -17,79 1.429,70 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 18, 2026 01:05 ET (06:05 GMT)

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