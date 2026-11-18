Santa Clara - Der Chip-Riese Nvidia zieht einen Schlussstrich unter die Ära seines einst übermächtigen Chefs Jensen Huang. «Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass er Jensen nicht wieder einsetzen wird», sagte Interimschefin Colette Kress im Sender CNBC. Huang, der bis zum Rücktritt in der vergangenen Woche das Gesicht von Nvidia war, verkündete wenige Stunden zuvor, dass er ein Rückkehrangebot annehmen würde. Viele Mitarbeiter, Investoren und Geschäftspartner ...

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