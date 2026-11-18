Zürich - Klingelnberg hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende September) mehr umgesetzt und mehr Aufträge entgegengenommen. Gleichzeitig ist der aufgrund der Saisonalität im ersten Semester üblicherweise anfallende Verlust tiefer ausgefallen. Der Ausblick bleibt wegen geopolitischer Risiken aber vorsichtig. Der Umsatz stieg von April bis September um gut 11 Prozent auf 114,7 Millionen Euro, wie das auf Kegelrad- und Stirnradbearbeitung ...

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