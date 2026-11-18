NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underperform" belassen. Der Kapitalmarkttag am 24. November dürfte sich auf den Agrarbereich konzentrieren, schrieb Priyanka Patel in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie erinnerte daran, dass die Ludwigshafener für diesen Bereich mit einem operativen Ergebnisziel von 2,35 bis 2,6 Milliarden Euro für 2028 klar über dem Konsens und ihrer Prognose von 2,1 Milliarden Euro liegen./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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ISIN: DE000BASF111





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