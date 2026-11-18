DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BASF/EVONIK - BASF bereitet den nächsten Anlauf zur Übernahme von Evonik vor - und versucht, die wichtigsten Akteure rund um den Essener Spezialchemiekonzern auf seine Seite zu ziehen. Ein Entwurf mit dem Titel "Zukunftspakt: Eine starke Chemie in Deutschland", der dem Handelsblatt vorliegt, zeigt erstmals im Detail, mit welchen Zusagen der Ludwigshafener Konzern für einen Zusammenschluss wirbt. Das auf den 11. November datierte Papier enthält Zusagen für Arbeitsplätze, Standorte sowie zur Ausbildung und Forschung in Deutschland. BASF stellt darin unter anderem in Aussicht, bestehende Vereinbarungen mit Arbeitnehmern fortzuführen, die Chemieparks in Marl und Wesseling weiterzubetreiben und Essen als bedeutenden Konzernstandort zu erhalten. Auch ein Vorstandsressort mit Sitz in Essen und einer Umsatzverantwortung von mehr als 10 Milliarden Euro ist vorgesehen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BANK - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, räumt nach der Veröffentlichung von Millionen internen Mails und Dokumenten eigene Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem Handelsblatt in einem Interview. Nach seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin". (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Lufthansa plant bis 2030 drastische Einschnitte bei der Kurz- und Mittelstreckenflotte der Kernmarke Lufthansa Airlines. Laut Vorstandschef Carsten Spohr wird die Fluggesellschaft nur noch rund 100 Standardrumpf-Flugzeuge der Airbus-A320-Familie betreiben, wenn sie in den Verhandlungen mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) keine niedrigeren Kosten durchsetzen kann. Derzeit sind es noch etwa 176. Die Langstreckenflotte soll dagegen leicht wachsen. (Süddeutsche Zeitung)

MEYER WERFT - Von einem möglichen Einstieg der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC bei der Meyer Werft könnte auch die Familie profitieren. Nach Handelsblatt-Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens sieht ein mögliches Szenario vor, dass die Meyers nach Abschluss der gesamten Transaktion 50 Prozent der Anteile an der Werft halten. Aktuell besitzen sie 20 Prozent. Eine offizielle Bestätigung für diese Informationen gibt es bisher nicht. Die Meyer Werft wurde Ende 2024 durch den Bund und das Land Niedersachsen vor dem Aus gerettet. Sie stellten 400 Millionen Euro an Eigenkapital zur Verfügung und bürgten für Bankkredite. Zusammen halten sie seitdem 80 Prozent der Unternehmensanteile. Seit längerem laufen Gespräche mit potenziellen Investoren. Einer soll MSC sein, bestätigt ist das offiziell bislang nicht. (Handelsblatt)

REVOLUT - Die britisch-litauische Digitalbank Revolut bekommt in Italien zwei staatlich ernannte Verwalter zur Seite gestellt. Denn nach Ansicht der Staatsanwaltschaft von Mailand hat die Bank Kontrollen und Meldungen verdächtiger Transaktionen wie Geldwäsche und Steuerbetrug in "fahrlässiger" Weise vernachlässigt. Kunden, die zum Mafiamilieu gerechnet werden, hatten nach den Behördenangaben ungestört über Revolut in Italien Geschäfte machen können. Im Gegensatz zu anderen Banken habe es Resolut versäumt, Verdachtsmeldungen an eine zuständige Stelle bei der Banca d'Italia abzugeben. Die betroffene Bank hat die volle Kooperation zugesagt. (FAZ)

VW/GOOGLE - Europas größter Autobauer Volkswagen will die Dienste des Suchmaschinenriesen Google direkt in die Cockpits seiner wichtigsten Verbrennermodelle einbinden. Im Golf etwa soll Google Maps das bisherige VW-Navi ersetzen. Die Umstellung auf das Dienstepaket "Google Automotive Services" ist nach Angaben aus Konzernkreisen für Herbst 2027 vorgesehen. Konkret dürfte es auf Oktober hinauslaufen. Ein VW-Sprecher bestätigte die Pläne auf Anfrage. Der Schritt gilt auch für weitere Modelle des Autoherstellers. (Handelsblatt)

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November 18, 2026 00:27 ET (05:27 GMT)

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