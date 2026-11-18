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Wer unsere bisherigen Berichte über Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) verfolgt hat, weiß bereits, dass sich hinter diesem jungen Börsenwert ein etabliertes Technologieunternehmen verbirgt.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1)



Die amerikanische Standardisierungsbehörde NIST treibt den Übergang zu quantensicherer Verschlüsselung voran. Die G7 haben einen eigenen Fahrplan für den Finanzsektor veröffentlicht. Während sich Banken auf eine neue Sicherheitsära vorbereiten, präsentiert Pelican AI seine neue Plattform Cortex. Könnte sich hier ein bedeutender Wachstumsmarkt für einen bislang wenig beachteten Börsenneuling eröffnen?

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser!

Jetzt wird es richtig spannend!

Doch heute richtet sich unser Blick auf eine Entwicklung, die weit über Pelican hinausgeht.

Die globale Finanzindustrie steht vor einer technologischen Herausforderung, die in den kommenden Jahren Milliardeninvestitionen in digitale Sicherheit und Infrastruktur auslösen könnte.

Der Grund?

Quantencomputer.

Genauer gesagt: die Bedrohung, die zukünftige leistungsfähige Quantencomputer für bestehende Verschlüsselungssysteme darstellen könnten.

Die amerikanische Standardisierungsbehörde NIST hat Ende Oktober 2026 ihren Fahrplan zur Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie finalisiert.

Auch die G7-Staaten haben bereits einen koordinierten Fahrplan für Banken, Zahlungsdienstleister und deren Technologieanbieter veröffentlicht.

Und mitten in dieser Entwicklung positioniert sich ein Unternehmen, das erst seit wenigen Monaten an der Börse gehandelt wird.

Pelican hat gerade seine neue, quantenbereite Bankenplattform Pelican Cortex vorgestellt.

Ist das der Beginn einer neuen Wachstumsphase?

Der Quanten-Countdown hat begonnen

Beginnen wir mit einer Tatsache, die Anleger verstehen sollten.

Die Bedrohung durch Quantencomputer ist längst kein Thema mehr, das ausschließlich in Universitätslaboren diskutiert wird.

Regierungen, Zentralbanken, Technologieunternehmen und Finanzaufsichtsbehörden beschäftigen sich zunehmend mit den Auswirkungen auf die digitale Sicherheit.

Der Hintergrund ist einfach.

Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte bestimmte heute weitverbreitete kryptografische Verfahren angreifen.

Diese Verfahren schützen unter anderem vertrauliche Kommunikation, digitale Identitäten und sensible Finanzinformationen.

Das bedeutet nicht, dass heutige Bankensysteme bereits durch Quantencomputer entschlüsselt werden können.

Aber es bedeutet, dass Finanzinstitute ihre langfristigen Sicherheitsstrategien überprüfen müssen.

Besonders kritisch ist das sogenannte Harvest-now, decrypt-later-Risiko.

Dabei werden verschlüsselte Informationen möglicherweise bereits heute abgefangen und gespeichert, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit leistungsfähigerer Technologie zu entschlüsseln.

Für Banken, die hochsensible Daten über viele Jahre schützen müssen, ist das eine ernst zu nehmende Herausforderung.

Und genau deshalb beginnt die Umstellung lange bevor solche Quantencomputer tatsächlich verfügbar sind.

Die USA geben die Richtung vor

Am 27. Oktober 2026 finalisierte das amerikanische National Institute of Standards and Technology, kurz NIST, seinen Fahrplan für die Migration zu Post-Quanten-Kryptografie.

Damit gewinnt die internationale Umstellung auf neue kryptografische Standards weiter an Struktur.

Für Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen bedeutet dies, dass bestehende Systeme zunehmend auf ihre langfristige Widerstandsfähigkeit überprüft werden müssen.

Doch eine solche Migration ist kein gewöhnliches Softwareupdate.

Kryptografische Verfahren sind tief in digitale Infrastrukturen integriert.

Sie schützen Kommunikationskanäle, authentifizieren Systeme und sichern vertrauliche Informationen.

Ein Wechsel kann umfangreiche technische Anpassungen, Prüfungen und Investitionen erfordern.

Besonders komplex dürfte diese Aufgabe für internationale Finanzinstitute werden.

Denn Banken betreiben häufig eine Vielzahl miteinander verbundener Systeme, die über Ländergrenzen und unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen hinweg funktionieren müssen.

Für spezialisierte Technologieunternehmen könnte daraus ein mehrjähriger Modernisierungsmarkt entstehen.

Allerdings ist die Einführung neuer kryptografischer Standards nicht automatisch mit einem Austausch bestehender Compliance-Software verbunden.

Entscheidend wird sein, welche Systeme tatsächlich angepasst werden müssen und welche Anbieter dafür geeignete Lösungen bereitstellen können.

Die G7 haben bereits einen Zeitplan

Noch interessanter wird die Entwicklung beim Blick auf die G7.

Im Januar 2026 veröffentlichte die G7 Cyber Expert Group einen koordinierten Fahrplan für den Übergang zu Post-Quanten-Kryptografie im Finanzsektor.

Der Fahrplan verweist auf wichtige Umstellungszeiträume für kritische Finanzsysteme zwischen 2030 und 2032.

Für den breiteren Finanzsektor wird ein Übergang bis 2035 angestrebt.

Diese Zeiträume sind keine pauschalen gesetzlichen Fristen für jede einzelne Bank.

Sie verdeutlichen jedoch, in welche Richtung sich die Sicherheitsanforderungen entwickeln.

Und hier beginnt die wirtschaftliche Dimension.

Internationale Finanzinstitute müssen ihre Infrastruktur langfristig planen.

Neue Systeme werden nicht innerhalb weniger Wochen eingeführt.

Sie müssen getestet, integriert, dokumentiert und regulatorisch geprüft werden.

Das kann Jahre dauern.

Wer bis 2030 wichtige Systeme modernisieren möchte, muss sich möglicherweise bereits heute mit geeigneten Technologien beschäftigen.

Genau deshalb könnten die kommenden Jahre für Anbieter von Bankensoftware, Cybersicherheit und Compliance-Technologie besonders interessant werden.

Pelican Cortex: Eine Plattform für die nächste Sicherheitsgeneration

Jetzt kommen wir zu Pelican.

Das Unternehmen hat mit Pelican Cortex eine neue Technologieplattform angekündigt, die künftig die Grundlage seines Produktportfolios bilden soll.

Cortex verbindet nach Unternehmensangaben drei zentrale Funktionsbereiche.

Erstens die Überwachung von Zahlungen und die Prüfung internationaler Sanktionslisten.

Zweitens die Erkennung von Betrug, Geldwäsche und verdächtigen Transaktionsmustern.

Drittens die Unterstützung regulatorischer Compliance-Anforderungen.

Besonders interessant ist der technische Ansatz.

Pelican beschreibt Cortex mit einem einfachen Prinzip:

Das Modell macht Vorschläge. Die Regeln entscheiden.

Proprietäre Modelle sollen Finanztransaktionen analysieren und mögliche Risiken identifizieren.

Eine separate regelbasierte Entscheidungsebene soll anschließend nachvollziehbare Entscheidungen anhand regulatorischer Vorgaben ermöglichen.

Jede Entscheidung soll dokumentiert und später überprüfbar sein.

Darüber hinaus ist Cortex darauf ausgelegt, diese Aufzeichnungen mit quantensicheren kryptografischen Verfahren zu schützen.

Das ist ein wichtiger Unterschied.

Pelican entwickelt keinen Quantencomputer.

Das Unternehmen positioniert Cortex vielmehr als eine Plattform, die Banken bei der Anpassung an zukünftige Sicherheits- und Compliance-Anforderungen unterstützen soll.

Die vollständige technische Leistungsfähigkeit, unabhängige Zertifizierungen und kommerzielle Implementierungen müssen allerdings erst anhand konkreter Nachweise bewertet werden.

Der mögliche Wettbewerbsvorteil: Pelican kennt die Banken bereits

Liebe Leserinnen und Leser, hier liegt möglicherweise der interessanteste Teil der gesamten Geschichte.

Viele junge Technologieunternehmen verfügen über innovative Konzepte, müssen aber erst mühsam Zugang zu internationalen Großbanken finden.

Pelican befindet sich in einer anderen Ausgangslage.

Das Unternehmen verfügt über mehr als 25 Jahre operative Erfahrung im Finanztechnologiesektor.

Seine Investorenpräsentation nennt Geschäftsbeziehungen zu bedeutenden Finanzinstituten, darunter Wells Fargo, TD, BMO, Santander, Standard Chartered und die State Bank of India.

Nach Unternehmensangaben wurde seine Technologie bereits für mehr als zwei Milliarden Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 14 Billionen CAD eingesetzt.

Die Kundenpräsenz erstreckt sich auf mehr als 55 Länder.

Und erst kürzlich hat Pelican eine umfangreiche Modernisierung seiner Sanktionsprüfungsplattform für eine der größten Banken Deutschlands abgeschlossen.

Diese Geschäftsbeziehung besteht seit mehr als 20 Jahren.

Zwei Jahrzehnte Vertrauen in einem der anspruchsvollsten Technologiemärkte der Welt.

Das ist für die zukünftige Strategie relevant.

Denn Pelican möchte Cortex nicht ausschließlich neuen Kunden anbieten.

Die Plattform soll auch bestehenden Finanzinstituten vorgestellt werden.

Sollte es gelingen, zusätzliche Funktionen erfolgreich innerhalb bestehender Kundenbeziehungen zu vermarkten, könnte das Unternehmen seine Umsätze pro Kunde steigern.

Das ist ein möglicher Wachstumspfad, den viele junge Technologieunternehmen erst noch erschließen müssen.

Natürlich bedeutet eine bestehende Geschäftsbeziehung nicht automatisch, dass ein Kunde Cortex erwerben wird.

Doch sie kann einen wichtigen Ausgangspunkt für zukünftige Vertriebsgespräche darstellen.

Ein zweiter Wachstumstreiber: Neue Modellregeln für Banken

Während die internationale Finanzwelt über quantensichere Verschlüsselung diskutiert, nähert sich eine weitere wichtige regulatorische Veränderung.

Am 1. Mai 2027 tritt in Kanada die OSFI-Richtlinie E-23 zum Modellrisikomanagement in Kraft.

Sie betrifft unter anderem die Steuerung, Überwachung und Dokumentation von Modellen, einschließlich solcher auf Basis künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens.

Für Banken entsteht damit zusätzlicher Druck, den Einsatz komplexer Modelle angemessen zu kontrollieren und zu dokumentieren.

Und genau hier setzt Pelicans regelbasierter Ansatz an.

Cortex soll automatisierte Analysen mit nachvollziehbaren regulatorischen Entscheidungen kombinieren.

Die Plattform ist außerdem darauf ausgelegt, in der Infrastruktur des jeweiligen Finanzinstituts betrieben zu werden.

Dazu gehören lokale Rechenzentren, abgeschottete Umgebungen und private Cloud-Systeme.

Externe Modell-APIs sollen nicht erforderlich sein.

Für Banken, die großen Wert auf Datensouveränität und Kontrolle über sensible Informationen legen, könnte das ein wichtiges Verkaufsargument sein.

Die OSFI-Richtlinie schreibt allerdings weder Cortex noch eine bestimmte technische Architektur vor.

Sie ist vielmehr ein Beispiel dafür, wie sich die Anforderungen an Bankentechnologie weiterentwickeln.

Die Zahlen: Ein reales Geschäft hinter der neuen Technologie

Kommen wir zurück zu den finanziellen Grundlagen.

Pelican erzielte im Geschäftsjahr 2025 rund 13 Millionen CAD Umsatz.

Die Bruttomarge lag bei 71%.

Das bereinigte EBITDA erreichte rund 5 Millionen CAD.

Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die bestimmte Aufwendungen ausschließt und nicht mit Nettogewinn oder freiem Cashflow gleichzusetzen ist.

Dennoch zeigen diese Zahlen, dass Pelican bereits ein etabliertes Geschäft betreibt.

Für 2027 strebt das Management einen Umsatz von 21,6 Millionen CAD und ein bereinigtes EBITDA von 7,4 Millionen CAD an.

Das entspräche gegenüber 2025 einem Umsatzwachstum von rund 66%.

Noch ambitionierter ist die langfristige Zielvorstellung von 100 Millionen CAD jährlich wiederkehrenden Umsätzen innerhalb von fünf Jahren.

Dabei handelt es sich ausdrücklich um Managementziele und langfristige Ambitionen, nicht um garantierte Ergebnisse.

Cortex könnte künftig eine zusätzliche Rolle bei der Umsetzung dieser Strategie spielen.

Allerdings hat das Unternehmen bislang keine konkreten Cortex-Umsätze, Vertragsvolumina oder verbindlichen Umsatzprognosen aus der neuen Plattform bekannt gegeben.

Das wird einer der wichtigsten Punkte für zukünftige Investorenanalysen sein.

Die Börsenstory steht noch am Anfang

Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) wird erst seit September 2026 an der Canadian Securities Exchange gehandelt.

Im November folgte die Frankfurter Börse.

Für viele deutsche Anleger ist das Unternehmen damit noch ein neuer Name.

Die Kombination aus einem etablierten operativen Geschäft und einer neuen Technologieplattform macht die weitere Entwicklung interessant.

Doch entscheidend wird sein, ob Pelican aus den beschriebenen Marktchancen tatsächliche zusätzliche Umsätze generieren kann.

Dazu braucht es erfolgreiche Produktimplementierungen, neue Kundenverträge und nachvollziehbare finanzielle Ergebnisse.

Auch die aktuelle Börsenbewertung, die Kapitalstruktur und mögliche Finanzierungsrisiken müssen berücksichtigt werden.

Die langfristige Investmentthese sollte deshalb nicht allein auf dem Quantenbegriff beruhen.

Sie muss sich an den wirtschaftlichen Ergebnissen messen lassen.

Der Quanten-Countdown läuft - und Pelican will dabei sein

Liebe Leserinnen und Leser, fassen wir zusammen.

Die USA treiben die Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie voran.

Die G7 haben einen koordinierten Fahrplan für den Finanzsektor veröffentlicht.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit automatisierter Entscheidungen und den Schutz sensibler Bankdaten.

Diese Entwicklungen könnten in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in Finanztechnologie und digitale Sicherheit begünstigen.

Mit Pelican Cortex möchte sich Pelican AI Corp. (CSE: PEL | Frankfurt: E6V | WKN: A42LW1) in diesem Umfeld positionieren.

Das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung, internationale Bankkunden und ein bestehendes Umsatzgeschäft mit.

Und genau diese Kombination verdient Aufmerksamkeit.

Die große Frage lautet jetzt: Kann Pelican seine bestehenden Bankbeziehungen nutzen, um aus einer neuen Technologieplattform ein bedeutendes zusätzliches Geschäft aufzubauen?

Die Antwort wird nicht durch Schlagzeilen oder kurzfristige Kursbewegungen geliefert.

Sondern durch Kundenverträge, technische Nachweise und messbares Umsatzwachstum.

Doch eines steht fest:

Die weltweite Umstellung auf quantensichere Finanzsysteme ist ein langfristiger Technologietrend.

Und Pelican hat mit Cortex angekündigt, Teil dieser Entwicklung werden zu wollen.

13 Millionen CAD Jahresumsatz. Globale Bankkunden. Eine neue quantenbereite Plattform. Und erst wenige Monate an der Börse.

Die nächsten Kapitel dieser Wachstumsstory dürften besonders interessant werden.

Werbehinweis und Risikohinweis: Dieser Beitrag ist eine bezahlte Werbeveröffentlichung im Auftrag der Pelican AI Corp. Der Herausgeber erhält eine Vergütung für die Berichterstattung und hält selbst Aktien der Pelican AI Corp. Es besteht somit ein finanzieller Interessenkonflikt. Der Herausgeber kann wirtschaftlich von steigenden Aktienkursen profitieren. Die dargestellten Zukunftsaussichten sind spekulativ und stellen keine Garantie für die künftige Geschäftsentwicklung oder Aktienkursentwicklung dar. Die beschriebenen Funktionen von Pelican Cortex umfassen geplante beziehungsweise zukunftsgerichtete Entwicklungen. Die regulatorischen Zeitpläne begründen keine Verpflichtung zum Kauf von Pelican-Produkten. Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Investments in Small-Cap-Aktien sind mit erheblichen Kurs-, Liquiditäts- und Verlustrisiken verbunden. Dieser Beitrag stellt keine unabhängige Anlageberatung dar.

Quellen: National Institute of Standards and Technology (NIST), Post-Quantum Cryptography Transition Roadmap, 27. Oktober 2026; G7 Cyber Expert Group, Post-Quantum Cryptography Roadmap for the Financial Sector, Januar 2026; Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI), Guideline E-23; Pelican AI Corp., Unternehmensmeldung zur Einführung von Pelican Cortex; Pelican AI Corp., Investorenpräsentation September 2026.

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