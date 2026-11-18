London - Dormakaba gibt sich neue Mittelfristziele. Demnach will der Schliesstechnikkonzern den Nettoumsatz bis zum Geschäftsjahr 2028/29 (per Ende Juni) organisch um jährlich 3 bis 5 Prozent steigern. Zusätzlich dazu strebt das Unternehmen mit Übernahmen über den Konjunkturzyklus hinweg ein jährliches Wachstum von ebenfalls 3 bis 5 Prozent an, wie es am Mittwoch anlässlich eines Kapitalmarkttags in London mitteilte. Die operative Gewinnmarge soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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