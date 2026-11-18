NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr von 15,60 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den vorläufigen Eckdaten des Industriekonzerns, schrieb Akash Gupta am Dienstag. Die Abschreibung aktiver latenter Steuern habe allerdings zur Folge gehabt, dass der Nettogewinn die Konsensschätzung verfehlt habe./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 20:57 / GMT



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