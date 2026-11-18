* Große potenzielle Topformation* Wendepunkt im KI-Krimi* Ehrgeizige Ziele und hohe Risiken

Liebe Leser,



die vergangene Woche dürfte Jensen Huang, der nun ehemalige Vorstandsvorsitzende und Mitgründer von Nvidia, wohl als negativ verbucht haben. Nach den unverhofften Einblicken der Weltöffentlichkeit in das recht turbulente Liebesleben des stets großspurig aufgetretenen Lederjackenliebhabers stürzte die Nvidia-Aktie innerhalb von nur sechs Tagen um 25% ab und erholte sich bisher nur marginal.



Obwohl das Chartbild der großen amerikanischen Indizes kurzfristig immer noch eher unbedenklich, wenn nicht sogar bullish aussieht, ist der Schwächeanfall des Flaggschiffes und finanziellen Rückgrats der KI-Blase ein weiteres Warnzeichen - nicht nur für den Technologiesektor, sondern für die gesamte Börse.

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