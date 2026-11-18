Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.115 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Bayer, am Ende die Deutsche Bank, Volkswagen und Adidas.



Die Anleger reagierten am Morgen unter anderem auf die neuen Zahlen von Nvidia. Der Tech-Konzern habe "geliefert", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Der Chip-Gigant hat die Erwartungen sowohl beim Ertrag als auch beim Ausblick übertroffen. Das wird die Tech-Sorgen nicht von einem auf den anderen Tag auflösen. Aber es könnte ein kleiner Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen sein."



"Unterdessen greift die Nervosität am Aktienmarkt auf andere Bereiche über. Der Small- und Mid-Cap-Index Russell 2000 ist gestern auf ein 7-Monats-Tief gefallen", so Altmann. Der Dax hat innerhalb von nur vier Handelstagen 1.000 Punkte verloren. "Statt der 27.000 steht damit jetzt erst einmal die 26.000 im Fokus der Anleger", sagte der Analyst. "Entscheidender dürfte aber die 50-Tage-Linie bei aktuell 25.621 Punkten sein, die zuletzt regelmäßig als Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie fungiert hat." Die Frage sei an der Stelle immer, wie weit ein Rückgang laufen müsse, bis die ersten Schnäppchenjäger in den Markt kommen.





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