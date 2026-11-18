Redmond / Kloten - Auf der Microsoft Ignite 2026 präsentiert Microsoft neue Entwicklungen rund um Copilot, KI-Agenten, Sicherheit und Cloud-Infrastruktur. Microsoft Chairman und CEO Satya Nadella stellt dabei drei zentrale Faktoren für eine erfolgreiche KI-Transformation in den Mittelpunkt: menschliche Potenziale, Intelligenz und Vertrauen. Die Innovationen sollen Unternehmen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz stärker in ihre Geschäftsprozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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