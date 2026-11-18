Der überraschende Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte weitreichende Folgen für den KI-Infrastrukturmarkt haben. Besonders betroffen ist der Cloud-Anbieter CoreWeave, dessen Geschäftsmodell eng mit Nvidia verbunden ist und dessen hohe Verschuldung diese Abhängigkeit zusätzlich verschärft. Enge Verbindung zu Nvidia Nvidia ist nicht nur Großinvestor bei CoreWeave, sondern zugleich wichtigster GPU-Lieferant und strategischer Partner. Das Unternehmen ...

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