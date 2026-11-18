Mit Hochspannung wurden sie erwartet - nun sind sie da, die Quartalszahlen und Prognosen von Nvidia. Die Nvidia-Aktie reagiert am Morgen mit einem Kursplus von über +3%. Fielen die Zahlen denn zufriedenstellend aus und markieren sie endlich den Wendepunkt in der jüngsten Talfahrt des Chipkonzerns? Bombastisch gut Dass die Zahlen von Nvidia bombastisch gut ausfallen würden, war im Vorhinein klar. Aber mit so fantatischen Zahlen haben selbst optimistische ...

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