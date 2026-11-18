Nach 13 Jahren Wartezeit ist es endlich so weit. In der Nacht auf Donnerstag erscheint GTA 6 und die Erwartungen sind riesig. Obwohl die Take-Two-Aktie zuletzt kräftig unter Druck geraten ist, sieht es vorbörslich wieder freundlicher aus. Wird der Mega-Release nun zum Befreiungsschlag? GTA 6 startet heute Nacht - Vorbestellungen explodieren Für Millionen Spieler dürfte die kommende Nacht ziemlich kurz werden. Am 19. November um Mitternacht erscheint ...

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