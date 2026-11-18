Zürich - Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch etwas aufgehellt. So richtig in Schwung kommen die Indizes aber nicht. Vielmehr mäandert der Leitindex SMI um die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten, unter die er am Vortag gefallen war. Eine eigentliche Gegenbewegung auf die Vortagesverluste bleibt somit aus. Für Unterstützung sorgen unterdessen die sehr guten Zahlen des KI-Giganten Nvidia vom Vorabend. Diese wirkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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