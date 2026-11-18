Im kommenden Jahr will man Umsatz und Profitabilität deutlich steigern. Auf dem heutigen Kapitalmarkttag von DRÄGERWERK erklärte das Unternehmen, dass der Erlös 2030 dann rund 4,5 Mrd. Euro erreichen soll - dies wären 1 Mrd. Euro mehr als 2025. Zum Plus sollen beide Sparten - Medizintechnik und Sicherheitstechnik - mit jeweils rund 500 Mio. Euro beitragen. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll kräftig zulegen. Die entsprechende Marge soll sich bis 2030 auf 10 bis 12 % verbessern, nach 6,7 % im vergangenen Jahr. Das kam an der Börse gut an: Der Aktienkurs legte um fast 5 Prozent zu. Das Ende September erreichte Rekordhoch von 125,40 Euro rückt damit wieder näher.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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