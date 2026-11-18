Genf - MindMaze Therapeutics (SIX: MMTX), gab bekannt, dass es Vereinbarungen unterzeichnet hat, die Investitionszusagen von bis zu 4 Millionen CHF von langfristigen strategischen Investoren sichern. Die Mittel werden den breiteren kommerziellen Einsatz seiner Neurotherapeutika-Plattform unterstützen. Mit bereits im Einsatz befindlichen, klinisch validierten Lösungen und einer etablierten Vertriebsorganisation strebt das Unternehmen an, seinen Kundenstamm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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