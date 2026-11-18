Calgary, Alberta / 18. November 2026 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME00) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Pichogen (das "Konzessionsgebiet") im Walls Township im Bergbaubezirk Porcupine im Nordosten von Ontario unterzeichnet hat.

Abbildung 1: Standort des Goldkonzessionsgebiets Pichogen (aktuelle Claims, MLAS, 16. November 2026) und regionale Geologie mit dem ungefähren Verlauf der Scherzone Puskuta Lake und der Goldlagerstätte McKinnon auf dem angrenzenden Projekt Hawkins von Epic Gold Corp. Eine Mineralisierung in benachbarten Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet hin.

Höhepunkte des Konzessionsgebiets Pichogen:

Standort und Zugang: Das Konzessionsgebiet ist über Forststraßen zugänglich und liegt etwa 80 km südlich von Hearst sowie 16 km südöstlich von Oba. Die Hauptstrecke der Canadian National Railway verläuft durch das Konzessionsgebiet. Geologisches Umfeld: Erstreckt sich über etwa 10 km entlang des interpretierten Verlaufs der Scherzone Puskuta Lake, der regionalen Struktur in Verbindung mit der Goldlagerstätte McKinnon - die etwa 5 km westlich auf dem angrenzenden Projekt Hawkins von Epic Gold Corp. liegt - sowie mit den meisten bekannten Goldvorkommen in den Townships Hawkins und Walls innerhalb des Grünsteingürtels des Kabinakagami Lake (Subprovinz Wawa). Eine Mineralisierung in benachbarten Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet hin. Hochgradiges Gold an der Oberfläche: Vom Optionsgeber im Jahr 2017 entnommene Stichproben ergaben 36,00, 35,83 und 21,74 g/t Au von Ausbissen und Abraummaterial aus dem Schürfgraben beim Erzgang Lyne sowie 11,04, 10,94 und 8,67 g/t Au von Abraummaterial aus dem Schürfgraben beim Erzgang Maggie, mit Silberwerten von bis zu 71,4 g/t Ag. Eine Schürfprobe aus dem Jahr 2020 vom Erzgang Lyne ergab 78,66 g/t Au (Metallsiebbrandprobe). Bei beiden Erzgängen wurde das Vorkommen von sichtbarem Gold gemeldet.

Im Jahr 2020 quer zu den schmalen Erzgängen entnommene Schlitzproben ergaben 20,39 g/t Au auf 0,10 m (Erzgang Lyne) und 23,18 g/t Au auf 0,05 m (Erzgang Maggie); wahre Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Landpaket: 37 zusammenhängende Claims (62 Zellen) mit einer Fläche von etwa 1.315 ha, die zu 100 % auf den Optionsgeber registriert sind, wobei dem Unternehmen keine zugrunde liegenden Royalties oder sonstigen Belastungen gemeldet wurden. Unerprobte Ziele: Im Jahr 2017 verfolgte der Optionsgeber einen goldhaltigen Horizont aus interkalierten mafischen und felsischen metavulkanischen Gesteinen über eine Länge von 4,3 km im westlichen Teil des Konzessionsgebiets. Die Erzgänge Lyne und Maggie wurden nicht mittels Bohrungen erprobt. Die Bohrlochdatenbank von Ontario verzeichnet ein einziges 230 m langes, 1984 von Falconbridge Ltd. innerhalb der aktuellen Grenzen des Konzessionsgebiets gebohrtes Bohrloch. Aktives Umfeld: Das Konzessionsgebiet ist vom Projekt Hawkins von Epic Gold Corp. (über 26.000 ha unter Option von Pavey Ark Minerals Inc.) umgeben, das die Goldlagerstätte McKinnon beherbergt. Kenorland Exploration Ltd. besitzt Claims etwa 15 km weiter nordöstlich, Bear Creek Gold Ltd. besitzt Claims im Umfeld der ehemaligen Mine Hiawatha etwa 28 km weiter westlich und der Golddistrikt Island von Alamos Gold Inc. liegt etwa 85 km weiter südsüdwestlich (Abbildung 2). Eine Mineralisierung in benachbarten Konzessionsgebieten weist nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet hin.

Abbildung 2: Goldkonzessionsgebiet Pichogen und benachbarte Mineralkonzessionen (registrierte Inhaber, MLAS, 16. November 2026) mit Darstellung des Projekts Hawkins von Epic Gold Corp. und dessen Goldlagerstätte McKinnon, Claims von Kenorland Exploration Ltd. und Bear Creek Gold Ltd. sowie regionalen Goldminen. Eine Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten sowie das Vorkommen produzierender Minen in der Region weisen nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet hin.

Kommentar des CEO

Jeff Stevens, Chief Executive Officer von Argyle Resources Corp., sagte:

"Das Hinzukommen des Goldkonzessionsgebiets Pichogen stärkt unsere Position als aufstrebendes Explorationsunternehmen weiter, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung vielversprechender Projekte in bewährten Bergbaujurisdiktionen gerichtet ist. In Kombination mit unseren kürzlich im Rahmen einer Option erworbenen McKay Hill-Claims in Yukon erweitert Pichogen unsere Präsenz in zwei renommierten kanadischen Bergbaugebieten und spiegelt unser Engagement wider, ein Portfolio an Explorations-Assets mit erheblichem Entdeckungspotenzial aufzubauen. Unser Ziel besteht darin, im Interesse unserer Aktionäre durch zielgerichtete Exploration, verantwortungsvolle Erschließung und eine umsichtige Kapitalzuteilung Werte zu generieren."

Bedingungen der Optionsvereinbarung

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Argyle Resources das exklusive Recht, eine 100-%-Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Pichogen zu erwerben, indem über einen Zeitraum von drei Jahren gestaffelte Barzahlungen und Aktienausgaben an den Optionsgeber geleistet werden - wie nachstehend dargelegt - sowie Explorationsaufwendungen getätigt werden, um die Claims für die Dauer der Optionsvereinbarung aufrechtzuerhalten. Der Optionsgeber wird eine NSR-Royalty in Höhe von 3 % einbehalten, wovon zwei Drittel vom Unternehmen für 1 Million Dollar (1.000.000 $) für ein Prozent (1 %) sowie ein weiteres Prozent (1 %) für eine zusätzliche Million Dollar bis zu dem Datum zurückgekauft werden können, das zwölf Monate nach dem Beginn der kommerziellen Produktion auf den Claims liegt. Der Optionsgeber ist vom Unternehmen unabhängig und es ist keine Vermittlungsprovision zu bezahlen. Die Aktien, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden, werden einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen, die am Ausgabedatum beginnt.

Zahlungsdatum Aktien Barmittel ($) Unterzeichnung 100.000 10.000 $ Erster Jahrestag der Unterzeichnung 150.000 15.000 $ Zweiter Jahrestag der Unterzeichnung 200.000 20.000 $ Dritter Jahrestag der Unterzeichnung 400.000 30.000 $ Gesamt 850.000 75.000 $

Nächste Schritte

Argyle Resources plant den Beginn eines Phase-1-Oberflächenexplorationsprogramms, einschließlich einer Standortbesichtigung und Kontrollprobenahmen durch die qualifizierte Person des Unternehmens, Abtragungen, detaillierter Kartierungen, Schlitzprobenahmen und geophysikalischer Bodenuntersuchungen bei vorrangigen Zielen sowie vorbereitender Schritte für zukünftige Bohrungen vorbehaltlich der Ergebnisse. Das Unternehmen wird den Kontakt zu lokalen indigenen Communities suchen und die gemäß dem Ontario Mining Act erforderlichen Explorationspläne einreichen sowie die entsprechenden Genehmigungen beantragen.

Qualifizierte Person und Datenverifizierung

George Yordanov, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, ist die qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), die für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich ist und diese geprüft und genehmigt hat. Herr Yordanov ist im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig vom Unternehmen.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Explorationsergebnisse wurden vom Optionsgeber generiert und in Bewertungsberichten sowie einem für den Optionsgeber erstellten technischen Bericht (Henriksen, 2017 und 2021; Théberge, 2020) dokumentiert. Sechs der 34 in den Jahren 2016/17 entnommenen Gesteinsproben ergaben Werte zwischen 8,67 und 36,00 g/t Au. Die übrigen 28 ergaben 0,64 g/t Au oder weniger. Die restlichen Proben aus dem Jahr 2020 ergaben 3,98 g/t Au oder weniger, wobei alle bis auf zwei Werte unter 0,85 g/t Au ergaben. Schlitzproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet. Schlitzproben wurden quer zu schmalen Quarzerzgängen entnommen und die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Strukturen sind nicht bekannt. Die Proben wurden im unabhängigen kommerziellen Labor Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda, Québec, auf Gold mittels Brandprobe mit Atomabsorption und bei Ergebnissen oberhalb der oberen Nachweisgrenze mit gravimetrischem Abschluss sowie bei ausgewählten Proben mittels Metallsiebbrandprobe analysiert. In den Jahren 2016/17 wurden vom Optionsgeber keine zertifizierten Referenzmaterialien oder Leerproben hinzugefügt. Im Jahr 2020 wurden zertifizierte Referenzmaterialien und Leerproben hinzugefügt.

Herr Yordanov hat die Berichte des Optionsgebers überprüft und die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Goldwerte mit den Original-Analysezertifikaten verglichen, die von Laboratoire Expert Inc. ausgestellt wurden. Er hat das Konzessionsgebiet noch nicht besichtigt oder unabhängige Kontrollproben entnommen und daher weder die Probenahmestellen noch die Probenbreiten oder Probenahmeverfahren verifiziert. Die Ergebnisse sind als historisch zu erachten. Eine Standortbesichtigung und Kontrollproben sind als Teil des Phase-1-Programms geplant.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration, dem Abstecken und der Bewertung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika befasst. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an den Quarzit- und Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapédia, Lac Comporté und Saint Gabriel in der kanadischen Provinz Québec und hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Silber-Gold-Konzessionsgebiet McKay Hill im kanadischen Yukon abgeschlossen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle anderen Anfragen richten Sie bitte an:

Jeff Stevens

Chief Executive Officer

Argyle Resources Corp.

E-Mail: jeff@argyleresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Website: https://www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "annehmen", "erwartet", "plant", "beabsichtigt", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Pichogen gemäß der Optionsvereinbarung abzuschließen; des Zeitplans und des Abschlusses erforderlicher Barzahlungen, Aktienemissionen und Explorationsausgaben; des Erhalts behördlicher Genehmigungen; des vom Unternehmen vorgeschlagenen Phase-1-Explorationsprogramms, einschließlich geologischer Kartierung, Schlitzprobenahmen und geophysikalischer Bodenuntersuchungen; der Identifizierung und Weiterverfolgung vorrangiger Explorationsziele; des Potenzials für zukünftige Bohraktivitäten; des Zeitplans und des Erhalts erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen; der Zusammenarbeit mit lokalen indigenen Gemeinschaften; sowie des Explorations- und Mineralentdeckungspotenzials des Goldkonzessionsgebiets Pichogen sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind.

Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus der Optionsvereinbarung nachzukommen; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller und technischer Ressourcen zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten; der rechtzeitige Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Freigaben; günstige geologische Interpretationen und Explorationsergebnisse; die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; sowie das Fortbestehen allgemein günstiger Marktbedingungen für die Mineralexploration und -erschließung.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die Unfähigkeit, die Akquisition abzuschließen oder die Bedingungen der Optionsvereinbarung zu erfüllen; die Unfähigkeit, die Gültigkeit der dem Konzessionsgebiet zugrundeliegenden Bergbaukonzessionen aufrechtzuerhalten; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, Zulassungen oder Freigaben; Unsicherheiten hinsichtlich der Ergebnisse künftiger Explorationsaktivitäten; die Möglichkeit, dass historische Mineralvorkommen und Probenahmeergebnisse nicht unbedingt auf zukünftige Explorationserfolge hindeuten; Schwierigkeiten bei der Sicherung ausreichender Finanzmittel; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; betriebliche, ökologische und geologische Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; sowie sonstige Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind und unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ abrufbar sind.

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