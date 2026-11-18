Hamm - Das Oberlandesgericht Hamm hat einer Klage gegen Preiserhöhungen des Sport-Streamingdienstes DAZN stattgegeben. Die betroffenen Abonnenten könnten jetzt auf Rückzahlungen eines Teils ihrer monatlichen Beiträge hoffen, teilte das Gericht am Mittwoch mit.



Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen - stellvertretend für fast 9.000 Verbraucher. Laut OLG Hamm handelt es sich bei der jetzt getroffenen Entscheidung um das erste stattgebende Abhilfegrundurteil in der Geschichte des Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetzes (VDuG) aus dem Jahr 2023.



Im Kern des Verfahrens standen die Preisanhebungen von DAZN in den Jahren 2021 und 2022. Die Monatsabonnements wurden dabei von 11,99 Euro auf 14,99 und am Ende auf 29,99 Euro erhöht, während die Jahresabonnements von 119,99 Euro auf 149,99 Euro und schließlich auf 299,99 Euro stiegen. Das Gericht folgte der Auffassung des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DAZN, die solche Preissteigerungen erlauben sollten, "unwirksam" seien. Die Klausel, die DAZN das Recht einräumte, Preise einseitig anzupassen, wurde vom Gericht als "unklar" und "unangemessen benachteiligend" für die Verbraucher angesehen.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. DAZN hat die Möglichkeit, Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen.





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