Folgende Geschaefte in der ISIN US81642T2096, Wertpapier-Name: SELLAS LIFE SCIENCES GRP, wurden von Amts wegen aufgehoben:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
US81642T2096 17.11.2026 15:33:29 500 7,20 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:33:29 500 7,20 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:51:05 105 7,50 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:51:55 50 7,50 EUR
ISIN Datum Zeit Volumen Preis
US81642T2096 17.11.2026 15:33:29 500 7,20 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:33:29 500 7,20 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:51:05 105 7,50 EUR
US81642T2096 17.11.2026 15:51:55 50 7,50 EUR
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