New York - Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch lediglich eine Atempause verschafft. Beim KI-Chipgiganten konnten sich die Anleger lediglich über eine Kursstabilisierung freuen, und der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. In der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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