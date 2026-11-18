New York - Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch nur vorübergehend eine Atempause verschafft. Die Aktien des KI-Chipgiganten sackten nach deutlichen Gewinnen im vorbörslichen Handel weiter ab, der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor. ...

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