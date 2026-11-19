Ein neues Labor im "Legado das Águas", Brasiliens größtem Schutzgebiet für privaten Atlantikwald, verbindet Biodiversität mit wissenschaftlichen Entdeckungen und Innovationen in der Parfümerie- und Kosmetikbranche.

IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe sowie Gesundheits- und Biowissenschaften hat heute sein erstes "Forest Lab" in Legado das Águas, Brasiliens größtem privaten Atlantikwald-Reservat, eröffnet. Das Labor ist der nächste Schritt in der Partnerschaft zur Bioprospektion, die IFF im August 2025 mit Reservas Votorantim (rV) angekündigt hatte, dem Geschäftsbereich für grüne Wirtschaft der brasilianischen Investmentgesellschaft Votorantim SA, die das Reservat verwaltet. Mit einer Fläche von 31.000 Hektar und fast 1.000 Pflanzenarten vereint "Legado das Águas" nun Forschung zur Artenvielfalt, die Entdeckung neuer Düfte sowie Innovationen in den Bereichen Parfümerie und Kosmetik an einem Ort und unterstützt gleichzeitig die Naturschutzarbeit von rV.

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A scientist in the new IFF Brazil Forest Lab at Legado das Águas, the country's largest private Atlantic Forest reserve.

"Das IFF Brazil Forest Lab bringt Parfümeure, Wissenschaftler sowie Duft- und Kosmetikmarken direkt an die Quelle", sagte Ana Paula Mendonça, President von IFF Scent. "Etwa zwei von fünf Pflanzenarten des Atlantischen Regenwaldes kommen nirgendwo sonst auf der Erde vor. Das macht das IFF Forest Lab zu etwas wirklich Einzigartigem: eine lebendige Bibliothek der Natur, in der unsere Teams und Kunden unter wissenschaftlicher Anleitung und mit dem gemeinsamen Engagement für den Naturschutz neue Entdeckungen machen können. Wenn Kreativität an einem so einzigartigen Ort ihren Ursprung nimmt, können die Ergebnisse außergewöhnlich sein."

"Die Partnerschaft stellt einen wichtigen Fortschritt in der Strategie des Unternehmens dar", erklärt André Monteiro, CEO von Reservas Votorantim. "Bei Reservas Votorantim möchten wir zeigen, dass Naturschutz und wirtschaftliche Wertschöpfung Hand in Hand gehen können. Unsere Partnerschaft mit IFF verbindet wissenschaftliche Forschung und Innovation mit dem Potenzial des Atlantischen Regenwaldes und eröffnet neue Möglichkeiten, aus bestehenden Wäldern Wert zu schaffen. Mit der Einweihung des IFF Brazil Forest Lab möchten wir zeigen, wie der Erhalt der Artenvielfalt Innovation und nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten vorantreiben kann."

Von der Entdeckung der Biodiversität zur Kreation

Das Brazil Forest Lab baut auf der Partnerschaft auf, die IFF und rV im Jahr 2025 ins Leben gerufen haben, um wissenschaftliche Entdeckungen mit dem langfristigen Schutz der Artenvielfalt des Atlantischen Regenwaldes zu verbinden. Seitdem haben Forscher 33 Arten aus dem Atlantischen Regenwald identifiziert, die das Potenzial haben, zu neuen Inhaltsstoffen für Parfüms und Kosmetika zu werden. Außerdem haben sie die Düfte von 27 einheimischen Pflanzen direkt aus der lebenden Pflanze gewonnen, ohne diese zu pflücken. Acht dieser Düfte wurden bereits mithilfe von IFF Livings der firmeneigenen Technologie von IFF zur Erfassung und Nachbildung natürlicher Düfte nachgebildet und stehen den Parfümeuren von IFF in Kürze zur Untersuchung zur Verfügung.

Im neuen Labor werden Wissenschaftler des IFF und des LMR (der Abteilung für natürliche Parfümrohstoffe des IFF), die in den Bereichen Signaturkultivierung und agronomische Ansätze geschult sind, mit rV-Wissenschaftlern zusammenarbeiten. So wird Fachwissen in den Bereichen Parfümerie, Kosmetik und der Erforschung natürlicher Inhaltsstoffe mit fundierten Kenntnissen über die Artenvielfalt des Atlantischen Regenwaldes verbunden.

Im Rahmen der Forschungsarbeiten am Brazil Forest Lab sollen einheimische Arten identifiziert und dokumentiert, ihre Duftprofile untersucht sowie Blüten, Blätter, Rinde, Wurzeln, Früchte und Samen auf ihr Potenzial für Anwendungen in der Parfümerie und Kosmetik hin bewertet werden.

Das Labor wird den IFF-Teams und Kunden zudem ein neues Umfeld bieten, in dem sie gemeinsam die Artenvielfalt erforschen, Düfte direkt an ihrer Quelle erleben und gemeinsam von der Natur inspirierte Duft- und Beauty-Konzepte entwickeln können.

Innovation und Naturschutz schließen sich nicht aus

Über die Erforschung von Inhaltsstoffen und Düften hinaus verbindet die Partnerschaft wissenschaftliche Forschung und Innovation mit einem langfristigen Engagement für den Schutz der Artenvielfalt. Im Laufe der Zusammenarbeit werden IFF und rV nachhaltige Beschaffungsmodelle entwickeln, die auf den Erhalt der Artenvielfalt ausgerichtet sind.

"Gemeinsam mit LMR deckt IFF das gesamte Spektrum der Innovation im Bereich natürlicher Inhaltsstoffe ab von der Erforschung der Artenvielfalt und der Sortenauswahl bis hin zu Anbau, Extraktion, Analytik, Parfümerie und Kosmetik", sagte Charbel Bouez, Senior Vice President für Forschung und Entwicklung bei IFF Scent. "Das IFF Brazil Forest Lab vereint diese Kompetenzen direkt in der Natur und schafft so einzigartige Voraussetzungen, um die Naturstoffe von morgen zu entdecken und zu gestalten."

"Das neue Labor baut auf mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher Forschung und Studien zur Artenvielfalt auf, die bei Legado das Águas durchgeführt wurden", sagte Tatiana Motta, Leiterin für neue Geschäftsfelder und strategische Partnerschaften bei Reservas Votorantim. "Mit mehr als 1.800 dokumentierten Tier- und Pflanzenarten bringen wir umfangreiche wissenschaftliche Erkenntnisse und technisches Fachwissen in diese Partnerschaft ein. Unser Beitrag geht über die Bereitstellung eines Forschungsgebiets hinaus. Gemeinsam mit IFF erweitern wir die Möglichkeiten, dieses Wissen in Innovationen umzusetzen, und stärken gleichzeitig den Schutz der Artenvielfalt des Atlantischen Regenwaldes."

Willkommen bei IFF

Bei IFF (NYSE: IFF) schaffen wir Freude durch Wissenschaft, Kreativität und Herzlichkeit. Als weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Geschmack, Duft und Biowissenschaften entwickeln wir Innovationen für die Zukunft. Jeden Tag liefern wir bahnbrechende, nachhaltige Lösungen, die Produkte, die von Menschen geliebt werden, auf ein neues Niveau heben sie fördern das Wohlbefinden, verwöhnen die Sinne und bereichern das menschliche Erlebnis. Erfahren Sie mehr unter: iff.com, LinkedIn, Instagram und Facebook.

Über Reservas Votorantim

Reservas Votorantim gehört zum Portfolio der Votorantim S.A. Das Unternehmen bewirtschaftet Naturlandschaften und entwickelt Projekte für die grüne Wirtschaft, wobei der Schwerpunkt auf naturbasierten Lösungen liegt. Derzeit bewirtschaftet es rund 130.000 Hektar Land, auf denen es nachhaltige Geschäftsmodelle auf Basis der gemischten Landnutzung entwickelt und in Bereichen wie Emissionszertifikate, gesetzliche Schutzgebiete, Biodiversität und weiteren Tätigkeitsfeldern tätig ist.

Reservas Votorantim hat es sich zum Ziel gesetzt, mit bestehenden Wäldern Wert zu schaffen und damit zu zeigen, dass Waldschutz und Erzielung von Einnahmen Hand in Hand gehen können, wobei positive Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung möglich sind.

Mehr erfahren Sie unter: https://www.reservasvotorantim.com.br

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Abteilung: Düfte

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