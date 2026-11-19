Diese Übernahme beschleunigt unsere Strategie im Bereich der physischen KI und schafft ein umfassendes Portfolio von autonomen mobilen Robotern

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation, meldete heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme des in Österreich ansässigen Unternehmens AGILOX, eines Herstellers von autonomen mobilen Robotern (AMRs) der High-End-Klasse, die auf selbst entwickelten Technologien der künstlichen Intelligenz und der Schwarmnetzwerke basieren. Durch die Zusammenführung des bewährten AMR-Gabelstapler-Portfolios von AGILOX und der Flachbett-AMR-Plattform von OTTO by Rockwell Automation entsteht ein umfassendes Angebot für den autonomen Materialtransport, mit dem sich AGILOX von einem Anbieter von Best-in-Class-Einzellösungen zu einem Eckpfeiler einer umfassenden Produktionslogistik von Weltklasse weiterentwickelt.

Die Übernahme wird die starke Präsenz von OTTO in Nordamerika mit der gut etablierten Marktposition von AGILOX in ganz Europa vereinen. Damit erhält AGILOX Zugang zu den tiefen Kundenbeziehungen von Rockwell in strategischen Vertikalen wie der Konsumgüterindustrie und dem Bereich Life Sciences. Die Übernahme wird ein stärkeres Partner-Ökosystem schaffen und das Geschäftsvolumen von Rockwell im AMR-Bereich mehr als verdoppeln.

"Durch die Zusammenführung der Technologien von AGILOX und OTTO entsteht eine Best-in-Class-Technologieplattform, auf der sich ergänzende Fähigkeiten vereint sein werden, die neue Maßstäbe für den autonomen Materialtransport setzen", sagte Blake Moret, Chairman und CEO von Rockwell Automation. "Dieser Schritt vereint aber nicht nur Stärken, sondern verstärkt auch Innovationen und schafft einen bahnbrechenden Mehrwert für unsere Kunden. Ich freue mich, AGILOX in unserem Team willkommen zu heißen."

"Für AGILOX bedeutet der Einstieg bei Rockwell Automation einen entscheidenden Schritt nach vorn", sagten Dirk Erlacher und David Niedermaier, Co-CEOs und Mitgründer von AGILOX. "Dies verschafft AGILOX eine Größe und Marktpräsenz, die wir allein nicht hätten aufbauen können."

Der Materialtransport ist ein entscheidender Teil der Fertigungs- und Lagerabläufe. Diese Übernahme steht im Einklang mit der Rockwell-Vision einer Produktionslogistik, die Kunden dabei unterstützt, den Schritt von der Automatisierung zur Autonomie zu vollziehen, indem der Materialtransport im gesamten Produktionsbereich abgedeckt wird.

Die Transaktion bedarf noch der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen sowie der behördlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im zweiten Quartal des Rockwell-Geschäftsjahres 2027 abgeschlossen sein. Danach wird AGILOX dem Geschäftsbereich "Intelligent Devices" von Rockwell zugeordnet.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Automatisierung und der digitalen Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation mit Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, beschäftigt zum Ende des Geschäftsjahres 2026 rund 27.000 Problemlöser, die sich in mehr als 100 Ländern für unsere Kunden engagieren. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das "Connected Enterprise" in Industrieunternehmen verwirklichen, besuchen Sie bitte www.rockwellautomation.com.

Über AGILOX

AGILOX ist Technologieführer für autonome mobile Roboter (AMRs) für Lagertransportprozesse und Produktionslogistik. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 konzentriert sich AGILOX auf die Integration von künstlicher Intelligenz, um die Funktionalität und Sicherheit seiner intelligenten Roboter stetig zu optimieren.

Als weltweit führender Anbieter von skalierbaren AMRs hat AGILOX bereits über 2.500 AMRs für namhafte internationale Kunden erfolgreich eingesetzt. Obwohl AGILOX ein bedeutender Innovator in der Automobilindustrie ist, kommt seine intelligente AMR-Technologie auch in einer Vielzahl anderer Branchen zur Anwendung, unter anderem bei firmenexternen Logistikdienstleistern, in der Lebensmittel- und Getränkebranche und sogar in der Pharmaindustrie.

AGILOX hat seinen Hauptsitz in Neukirchen bei Lambach (Österreich), unterhält Niederlassungen in Europa, den USA und China und beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter weltweit.

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