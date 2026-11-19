München - Die durch Künstliche Intelligenz mittelbar und unmittelbar verursachten Schäden steigen nach Einschätzung der Allianz-Versicherung rasant. Zudem geht die Technologie für Unternehmen mit weiteren Risiken von Hackerangriffen bis Haftungsklagen einher, wie die Fachleute des Firmenversicherers Allianz Commercial in einem Report schreiben. KI birgt demnach «systemische Risiken»: Kleine Fehler können grosse Schäden verursachen. Wie hoch KI-bedingte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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