Ausgerechnet zum 30. Börsenjubiläum geriet die Deutsche-Telekom-Aktie unter Druck. Am Mittwoch verlor das DAX-Papier -2,91% auf 26,33 €, zudem senkte Kepler Cheuvreux sein Kursziel von 32 auf 30 €. Vom historischen Rekordhoch während der Dotcom-Blase ist die Aktie noch immer rund -75% entfernt. Doch wer beim ersten Börsengang eingestiegen ist, hat seinen ursprünglichen Kaufpreis allein durch Dividenden längst zurückerhalten. Wie attraktiv ist die ...

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