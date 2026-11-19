Wallisellen (ots) -Künstliche Intelligenz verändert Unternehmen weltweit und schafft dabei neue, miteinander verknüpfte Risiken. Eine aktuelle Analyse von Allianz Commercial zeigt, wie diese Risiken entstehen und welche Schadensszenarien sich bereits abzeichnen: Die Zahl kritischer KI-Vorfälle ist in den letzten zwei Jahren um mehr als 150 Prozent gestiegen. Wegen des systemischen Risikoprofils von KI können die Schadenssummen leicht dreistellige Millionenbeträge übersteigen. Gleichzeitig zeigt die Analyse auch die Chancen: Unternehmen, die KI gezielt zur Prävention und für ihre Widerstandsfähigkeit einsetzen, haben bei einem KI-Vorfall erhebliche Wettbewerbsvorteile.Künstliche Intelligenz (KI) treibt Veränderung und Wachstum in allen Branchen voran, bringt laut einem neuen Bericht von Allianz Commercial jedoch auch erhebliche neue Risiken für Unternehmen mit sich. Die Zahl der Vorfälle und Rechtsstreitigkeiten mit KI-Bezug hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Zudem ist mit einem starken Anstieg der Versicherungsansprüche zu rechnen, wenn sich der Einsatz von KI weiter ausweitet. Allianz Commercial erfasst bereits KI-bezogene Versicherungsansprüche mit einem Rückstellungswert von mehreren Millionen Euro. Beispiele sind Unfälle, die durch angeblich fehlerhafte KI-Sicherheitssysteme in Fahrzeugen verursacht wurden, sowie von Aktionären eingereichte Wertpapierklagen, in denen den Führungskräften von Unternehmen irreführende Angaben und Unterlassungen im Zusammenhang mit KI vorgeworfen werden. Diese Fälle können leicht zu Gesamtverlusten der Versicherungsbranche in Höhe von rund 100 Mio. US-Dollar führen.Viele der derzeit bestätigten Schäden zeigen nur einen Teil des Risikos. Die Beteiligung von KI ist oft schwer nachzuweisen, zu quantifizieren oder zuzuordnen, da Schäden teilweise unter etablierten Kategorien wie Cyber-, Directors and Officers (D&O)-Haftpflicht-, Produkthaftpflicht- oder Kriminalitätsversicherung erfasst werden. Wenn KI jedoch in alltägliche Geschäftsprozesse eingebettet ist, kann selbst ein kleiner Fehler sehr schnell zu einer signifikanten Anzahl kritischer Probleme führen. Dies erklärt, warum KI im Allianz Risk Barometer (https://commercial.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html) 2026 von Platz 10 auf Platz 2 geklettert ist. Obwohl aktuelle Schadensdaten KI noch nicht unter die Top 20 der Schadensursachen für Industrieversicherer einordnen würden, entspricht dies dem grössten Anstieg aller Risikokategorien im Jahresvergleich. "KI verändert die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Entscheidungen treffen und im Wettbewerb bestehen. Sie wird zunehmend in die Geschäftsmodelle und Abläufe von Unternehmen sowie in Lieferketten integriert. Doch obwohl KI einen enormen Mehrwert und grosse Vorteile bietet, stellt sie angesichts ihrer Fähigkeit, in jeder Branche direkte Verluste zu verursachen oder als Risikofaktor bzw. -verstärker zu wirken, eine beispiellose Herausforderung für das Risikomanagement dar. Hinter der derzeit noch scheinbar geringen Zahl bestätigter KI-Schadensfälle verbirgt sich das wahre Ausmass der Risiken für Unternehmen. Die sich bereits abzeichnenden KI-Schadensszenarien zeigen, warum Führungskräfte klare Verantwortlichkeiten und Kontrollen im Rahmen der Resilienzplanung berücksichtigen sollten", sagt Thomas Lillelund, CEO von Allianz Commercial.KI weist ein einzigartiges systemisches Risikoprofil aufKünstliche Intelligenz wird gleichzeitig in nahezu allen Branchen und Regionen eingeführt. Viele KI-Systeme basieren zudem auf gemeinsamen Grundlagen - denselben grossen Sprachmodellen, Trainingsdaten, Cloud-Infrastrukturen und Rechenzentren. Gleichzeitig ist der Wettbewerbsdruck, die Technologie schnell in Unternehmen einzusetzen, enorm. Selbst wenn Firmen verantwortungsbewusst handeln, bedeutet der probabilistische Charakter der KI, dass dennoch Fehler auftreten werden. Der Bericht stellt ein Rahmenkonzept vor, um zu verstehen, wie KI zu Schäden und Schadensfällen führen kann, gegliedert in vier Hauptkategorien.- Direkter KI-Schaden: Das KI-System ist die Hauptursache für den Schaden durch eine fehlerhafte Aktion, Entscheidung, Empfehlung oder Ausgabe. Ein Beispiel wäre, dass ein von der KI generierter Ratschlag einen finanziellen Verlust verursacht.- KI-bezogener Schaden: KI ist ein wesentlicher Faktor, doch der Schaden ergibt sich aus weiterreichenden geschäftlichen, rechtlichen, reputationsbezogenen oder durch Dritte verursachten Problemen. Die könnten Vorwürfe wie "KI-Washing" sein.- KI-beschleunigter Schaden: KI ermöglicht, skaliert oder beschleunigt böswillige Aktivitäten, darunter Cyberangriffe, Deepfakes oder Betrug.- Indirekter KI-Schaden: Das ursprüngliche Ereignis wird nicht durch KI verursacht, doch das Vertrauen in KI-gesteuerte Prozesse und unzureichende Ausweichmöglichkeiten verlängern die Dauer oder erhöhen die Kosten des Schadens.Rechtsstreitigkeiten und Klagen nehmen zuVerschiedene Datenbanken und Allianz Commercial beobachten weltweit einen rasanten Anstieg KI-bezogener Vorfälle und Rechtsstreitigkeiten. Die MIT AI Risk Initiative (https://airisk.mit.edu/ai-incident-trackerexplore-dashboard) verzeichnete im Jahr 2023 179 Vorfälle, im Jahr 2024 307 und im Jahr 20251 (https://airisk.mit.edu/ai-incident-trackerexplore-dashboard) 453 - ein Anstieg von mehr als 150 Prozent in nur zwei Jahren. Mehr Vorfälle bedeuten mehr Klagen, da Unternehmen wegen einer Vielzahl von KI-bezogenen Problemen verklagt werden. Darunter fallen Verletzungen des geistigen Eigentums und des Urheberrechts, Datenschutzverletzungen, Verarbeitung oder Speicherung von Daten, Halluzinationen (gefälschte Fakten), Diskriminierung und Umweltprobleme. Bis August 2026 (https://chatgptiseatingtheworld.com/2026/06/11/latest-map-of-copyright-suits-v-ai-companies-jun-11-2026-total-115/) wurden in den USA in diesem Jahr bereits 22 KI-bezogene Wertpapier-Sammelklagen eingereicht, gegenüber lediglich 16 während des ganzen Jahres 2025, und sieben in 2023 - ein Aufwärtstrend, dessen Abschwächung nicht absehbar ist.Einer der derzeit sichtbarsten Bereiche für KI-bedingte Verluste ist die D&O-Haftpflichtversicherung. "KI-Washing" oder nicht vorhergesehene oder offengelegte Fälle bezüglich der negativen Auswirkungen von KI, führen bereits zu Rechtsstreitigkeiten und Versicherungsansprüchen. In den letzten fünf Jahren wurden in den USA weit über 50 KI-Washing-Sammelklagen eingereicht.KI kann Prävention und Widerstandsfähigkeit stärkenUnternehmen, die KI-gestützte Präventions- und Erkennungstools einsetzen, verzeichnen deutlich geringere Kosten durch Sicherheitsvorfälle und Betriebsunterbrechungen, wie die Analyse von Allianz Commercial zeigt. Die Kosten eines KI-gestützten Ransomware-Angriffs, der zu Datendiebstahl und Verschlüsselung führt, können 1.000-mal höher sein als bei einem Vorfall, der frühzeitig erkannt und eingedämmt wird. Weitere Anwendungsbereiche sind Betrugserkennung in Echtzeit, vorausschauende Wartung, Überwachung der Lieferkette sowie Einhaltung von Vorschriften. Diese Tools können dabei helfen, verdächtige Transaktionen, sich abzeichnende Geräteausfälle, Störungen in der Lieferkette und potenzielle Verstösse gegen Vorschriften zu erkennen, bevor sie zu grösseren Verlusten führen. "Was wir heute an bestätigten KI-Schäden beobachten, ist mit ziemlicher Sicherheit nur die Spitze des Eisbergs. Während einige direkte KI-Schäden offensichtlich sind, bleiben viele Vorfälle unentdeckt, wodurch eine erhebliche Grauzone verborgener Risiken entsteht. Wir befinden uns in einer frühen Phase eines umfassenderen Wandels, in der das wahre Ausmass KI-bezogener Risiken im Laufe der Zeit deutlicher zutage treten wird. Da Schäden wahrscheinlich erst mit Verzögerung eintreten, bahnt sich bereits eine zukünftige Welle von KI-Schadensfällen an. Versicherer sind in der einzigartigen Lage, neu verfügbare Schadensdaten zu nutzen, um die tatsächlichen geschäftlichen Auswirkungen von KI-Risiken aufzuzeigen und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr Risikomanagement anzupassen", sagt Michael Daum, Leiter des AI Risk and Claims Center of Excellence bei Allianz Commercial.Der Bericht "Artificial intelligence: loss scenarios and claims development" von Allianz Commercial ist unter folgendem Link (https://commercial.allianz.com/news-and-insights/reports/artificial-intelligence.html) verfügbar.[1] Stand: 7. Oktober 2026Pressekontakt:Allianz SuisseNadine Schumann, press@allianz.ch, Tel. +41 (0) 58 358 84 14Allianz CommercialKatryna Nolan, katryna.nolan@allianz.com, Tel. +49 160 452 9653Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100943680