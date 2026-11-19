© Foto: Symbolbild mit KI erstellt

Die Zahlen glänzen, aber der Kurs bricht ein. Super Micro steckt momentan mittendrin in einem Spagat und könnte sich dennoch auf beiden Seiten "aufreiben". Auf der einen Seite stehen ein Rekordumsatz und eine angehobene Prognose, jedoch auf der anderen Seite lauern Ermittlungen, ein storniertes Oracle-Geschäft und Insider, die verkaufen. Jetzt hängt vieles an der Marke von 24 US-Dollar. Hält sie, bleibt die Hoffnung, reißt sie, wird es ungemütlich. Und mitten in der Geschichte spielt auch Nvidia eine Rolle, die viele vielleicht unterschätzen.

Gute Zahlen, schlechte Schlagzeilen

Eigentlich läuft es bei Super Micro gar nicht so schlecht, denn im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 setzte der Konzern 19,9 Milliarden US-Dollar um. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,75 US-Dollar. Die Jahresprognose hob das Unternehmen auf 72 bis 82 Milliarden US-Dollar an. Dazu läuft die Auslieferung der neuen H15-Server mit AMD-Chips. Normalerweise würde so etwas den Kurs eher beflügeln, doch aktuell zählen ganz andere Meldungen. Mitte November wurde bekannt, dass das US-Justizministerium ermittelt. Es geht um den Verdacht, dass Firmen aus dem Umfeld eines Mitgründers Server entgegen den Exportregeln nach China geleitet haben. Das sind bisher nur Vorwürfe, keine Urteile. Super Micro betont, mit den Behörden zu kooperieren. Dann folgte der Bericht über Oracle. Der Konzern soll Racks im Wert von 1,1 bis 1,4 Milliarden US-Dollar storniert haben. Insiderverkäufe kamen obendrauf.





Charttechnik

Die Aktie pendelt um die Marke von 24 US-Dollar. Das ist im Moment die wichtigste Unterstützung. Hier haben Käufer zuletzt dagegengehalten. Trotzdem ist der Kurs weit weg vom Juni-Hoch bei über 50 US-Dollar. Seitdem ging es ordentlich bergab. Die Verkäufer geben zuletzt den Ton an; zwar sind kurze Erholungen möglich, doch das Bild bleibt angeschlagen und bricht die 24er-Marke, könnte es ungemütlich werden, denn dann ist der Weg frei Richtung 18 bis 20 US-Dollar. Dort lag im März das Jahrestief bei ca. 19,50 US-Dollar. Manche Analysten nennen schon 18 US-Dollar als Ziel und bleiben bei der negativen Einstufung. Dreht der Markt dagegen nach oben, wäre langfristig sogar wieder die Gegend um 45 US-Dollar oder auch darüber denkbar. Das wäre allerdings aus jetziger Sicht ein weiter Weg.



Was tun?

Vieles hängt jetzt auch an Nvidia. Der Chipriese steht nach dem Rücktritt von Jensen Huang unter Druck, lieferte aber starke Zahlen. Dreht Nvidia nach oben, zieht das die ganze KI-Branche mit und damit wohl auch Super Micro. Geht es dort weiter nach unten, wird es hier ebenfalls schwer. Operativ stimmt bei Super Micro vieles, aber die Margen sind allerdings schon geschrumpft, und der freie Cashflow ist negativ. Unterm Strich ist die Lage zweigeteilt. Starke Zahlen und ein hoher Ausblick stehen gegen offene Ermittlungen und einen angeschlagenen Chart. Wer jetzt einsteigt, wettet auf ein gutes Ende der Untersuchungen. Vorsichtige warten, ob die 24 US-Dollar halten. Unsere Einschätzung ist daher eher: abwarten und beobachten. Die nächsten Zahlen kommen am 2. Februar 2027. Bis dahin kann sich noch einiges tun - nach oben und auch nach unten.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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