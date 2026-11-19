Die Evonik-Aktie steht weiterhin im Zeichen der Übernahmebemühungen von BASF. Trotz der Ablehnung einer Übernahme durch das Evonik-Management Ende Oktober hält sich der Aktienkurs auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Am Donnerstag notiert die Aktie bei etwa 21,90 €. Nun machen neue Gerüchte über einen deutlich höheren Übernahmepreis die Runde. Demnach könnte BASF bereit sein, bis zu 28 € je Aktie zu bezahlen. Hier stellt sich die Frage: Könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...