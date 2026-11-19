Die Evotec SE meldet einen weiteren wichtigen Fortschritt in ihrer strategischen Partnerschaft mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat den zweiten Wirkstoffkandidaten aus der gemeinsamen Protein-Degradation-Pipeline für den Beginn klinischer Studien freigegeben. Nachdem bereits im März 2026 ein erster Kandidat in die klinische Entwicklung eingetreten ist, soll der nächste Wirkstoff 2027 folgen. Für die Evotec Aktie ist dies ein positives Signal, denn die Kooperation unterstreicht das Potenzial der KI-gestützten Forschungsplattform des Hamburger ...

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