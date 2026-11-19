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Evotec und Bristol Myers Squibb erreichen zweite IND-Freigabe in strategischer Partnerschaft zur Protein-Degradation



19.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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Evotec und Bristol Myers Squibb erreichen zweite IND-Freigabe in strategischer Partnerschaft zur Protein-Degradation FDA-Freigabe erweitert gemeinsame Molecular-Glue-Pipeline

Erfolg unterstreicht die Leistungsfähigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der Molecular-Glue-Forschung und ihr Potenzial, Patientengruppen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu erreichen Hamburg, Deutschland, 19. November 2026 - Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass innerhalb der strategischen Partnerschaft im Bereich der Protein-Degradation mit Bristol Myers Squibb die zweite Investigational New Drug (IND) Freigabe der U.S.-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) erreicht wurde. Der erste im Rahmen der Partnerschaft hervorgebrachte Kandidat ist im März 2026 in eine klinische Phase-1-Studie bei Patienten mit fortgeschrittenem klarzelligem Nierenzellkarzinom eingetreten. Der zweite nun freigegebene Wirkstoffkandidat, ein Cereblon-E3-Ligase-Modulator (CELMoD), soll 2027 in eine Phase-1-Studie eintreten. Die 2018 gestartete Partnerschaft verbindet Evotecs leistungsstarke Multi-Omics-Screening-Plattformen, KI-gestützte Datenanalyse und Kompetenzen im Wirkstoffdesign mit der branchenführenden CELMoD-Substanzbibliothek von Bristol Myers Squibb. Im Jahr 2022 erweitert, treibt die Zusammenarbeit eine Pipeline neuartiger Molecular-Glue Degrader gegen hochrelevante Zielstrukturen in der Onkologie und in weiteren Therapiegebieten voran. Sie trägt dazu bei, wissenschaftliche Innovationen in potenzielle neue Therapien zu überführen. Dr. Joanna Holbrook, Chief Scientific Officer von Evotec, sagte: "Die zweite Entwicklung eines Molecular-Glue-Wirkstoffkandidaten bis zur IND-Freigabe zeigt die Leistungsfähigkeit und Reproduzierbarkeit unserer Forschungsplattform. Wir übersetzen komplexe biologische Zusammenhänge systematisch in neue Entwicklungskandidaten. Dieser Erfolg unterstreicht den Wert unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb und stärkt unser Vertrauen in die Fähigkeit unserer Plattform, eine wachsende Pipeline an Wirkstoffkandidaten hervorzubringen, die auf Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf abzielen." Über Molecular Glue Degrader Konventionelle Small-Molecule-Therapeutika wirken über eine medikamenteninduzierte Wechselwirkung mit der Aktivität eines Proteins. Aufgrund der Beschränkung von agonistischen oder antagonistischen Funktionen sind ca. 90 % der Proteine nicht medikamentös behandelbar. Zusätzlich wirken konventionelle Small Molecules nur, während sie aktiv an den Rezeptor binden. Dadurch ist normalerweise eine tägliche Behandlung nötig, die aus einem oder mehreren sorgfältig dosierten Medikamenten besteht. Molecular Glue Degrader sind Verbindungen, die Wechselwirkungen zwischen einer E3-Ubiquitin-Ligase und einem Zielmolekül hervorrufen. Die Wechselwirkung führt zur Ubiquitinierung und zum Abbau des rekrutierten Proteins. Dieser ereignisgesteuerte Wirkmechanismus erweitert das Spektrum des medikamentös behandelbaren Proteoms erheblich. Dabei wird der Molecular Glue selbst im Prozess nicht abgebaut und kann dadurch den Abbauprozess mehrfach auslösen und so zu länger anhaltenden therapeutischen Effekten führen. Über Evotecs strategische Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb im Bereich Molecular Glues 2018 schloss Evotec mit Celgene, heute Teil von Bristol Myers Squibb, eine langfristige strategische Partnerschaft zur Erforschung und Entwicklung von Molecular Glues. Bristol Myers Squibb zählt dank seiner einzigartigen CELMoD-Substanzbibliothek zu den führenden Unternehmen auf diesem Gebiet. Ziel der Zusammenarbeit ist der Aufbau einer umfassenden Pipeline von Molecular Glues für verschiedene Therapiegebiete. Dabei kommen Evotecs proprietäre PanOmics- und PanHunter-Plattformen sowie KI- und Machine-Learning-gestützte Technologien für die Wirkstoffforschung und -entwicklung zum Einsatz. Evotec nutzt modernste Proteomik- und Transkriptomik-Technologien im industriellen Maßstab, um potenzielle Wirkstoffkandidaten auf Basis umfassender zellbiologischer Profile zu identifizieren und zu bewerten. Die PanOmics-Screening-Plattformen ermöglichen dabei eine außergewöhnlich hohe Durchsatzrate. Die Auswahl der vielversprechendsten Kandidaten für die Medikamentenentwicklung erfolgt mithilfe der PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter. Sie unterstützt die Integration und Auswertung großer Datenmengen und ermöglicht die Auswahl der geeignetsten CELMoDs für die weitere Optimierung. Über Evotec SE Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigt Evotec die Entwicklung vom Konzept zur Therapie mit höherer Geschwindigkeit, Intelligenz und Präzision. Die Expertise des Unternehmens umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika, Zelltherapien sowie verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und Krankheitsmodelle auf Basis induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC). Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, arbeitet Evotec mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Das Leistungsangebot von Evotec reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten Forschungs- und Entwicklungsprogrammen und langfristigen strategischen Partnerschaften und verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definiert das Unternehmen die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von mehr als 100 eigenen Forschungs- und Entwicklungsprojekten, von denen die meisten gemeinsam gehalten werden, konzentriert sich Evotec auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von rund 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, wo komplementäre Technologien und Dienstleistungen in einem Netzwerk synergetischer Kompetenzzentren bereitgestellt werden. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X unter @Evotec . Zukunftsbezogene Aussagen Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, einschließlich der Finanzergebnisse von Evotec, des Ausblicks für das Gesamtjahr 2026, der erwarteten Umwandlung kommerzieller Chancen in Umsätze, der erwarteten Beiträge aus strategischen Partnerschaften und Meilensteinzahlungen, der Umsetzung von Horizon, der erwarteten Kosteneinsparungen, der Liquidität, der finanziellen Flexibilität sowie der künftigen Geschäftsentwicklung. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde" sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Zukunftsbezogene Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und beruhen auf Annahmen und Schätzungen, die naturgemäß erheblichen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsbezogene Aussagen aufgrund veränderter Erwartungen, Ereignisse, Bedingungen oder Umstände öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Investor Relations und Medien Kontakt Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com



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