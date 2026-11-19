Vancouver, British Columbia / 18. November 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) ("Prospect Markets" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kevin Gopaul zur Wahl in das Board of Directors des Unternehmens bei der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung"), die am 30. Dezember 2026 stattfinden soll, nominiert wurde.

Herr Gopaul ist zurzeit als strategischer Berater für das Unternehmen tätig. Im Fall seiner Wahl wird er fast 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Asset-Management einbringen, einschließlich Führungspositionen in der kanadischen ETF-Branche.

"Kevin hat eines der führenden ETF-Unternehmen Kanadas von Grund auf aufgebaut. Er weiß, wie man neue Produkte auf den Markt bringt, das Vertrauen von Institutionen und Aufsichtsbehörden gewinnt und ein Unternehmen nach den höchsten Governance-Standards führt. Genau diese Erfahrung brauchen wir in unserem Board, während wir nach unserem Markteintritt in den USA weiter expandieren."

"Ich freue mich über die Nominierung zur Wahl in das Board von Prospect Markets. Nachdem ich bereits als strategischer Berater mit dem Team zusammengearbeitet habe, freue ich mich darauf, meine Erfahrung einzubringen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen", sagte Kevin Gopaul.

Über Herrn Gopaul

Herr Gopaul verfügt über nahezu 30 Jahre Erfahrung in der Investment-Management-Branche, die Research, Handel, Portfoliomanagement und Unternehmensführung umfasst. Seit April 2026 fungiert er als Chief Executive Officer von VanEck Canada Inc.

Zuvor war er mehr als 14 Jahre bei BMO Global Asset Management tätig, wo er maßgeblich daran beteiligt war, BMO Exchange Traded Funds von Beginn an zu einem der führenden ETF-Unternehmen Kanadas mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Milliarden $ aufzubauen. Seine Positionen bei BMO beinhalteten Global Head of Exchange Traded Funds, CEO und Country Head für Kanada sowie Chief Investment Officer für Kanada, wobei er Investmentteams in Hongkong, London und Chicago leitete.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Herr Gopaul Führungspositionen bei Barclays Global Investors, Scotia Capital und Sun Life Financial inne und war sowohl im institutionellen als auch im Privatkundengeschäft tätig.

Herr Gopaul hat sich aktiv in die kanadische Finanzdienstleistungsbranche eingebracht. Er war Gründungsdirektor und der am längsten amtierende Director der Canadian ETF Association (CETFA) und gehörte dem Public Policy Committee der Canadian Coalition for Good Governance (CCGG) an.

Die Ernennung von Herrn Gopaul zum Director steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aktionäre bei der Versammlung sowie der geltenden behördlichen Anforderungen.

Über Prospect Markets

Prospect Markets ist die Prognosemarkt-Plattform, die speziell für den Sport entwickelt wurde. Von den größten Ligen der Welt bis hin zu Nischenwettbewerben - Prospect macht jeden Sportmoment zu einem handelbaren Markt. Fans handeln untereinander im Hinblick auf Ergebnisse auf Basis von Echtzeitdaten aus unserem Second-Screen-Erlebnis, das passives Zuschauen in aktive Marktteilnahme verwandelt.

Im Namen des Unternehmens

Johnny Chen

Chief Executive Officer

E-Mail: info@prospectmarkets.com

Web: www.prospectmarkets.com

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Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu folgenden Punkten: der Nominierung von Herrn Gopaul für die Wahl in das Board of Directors des Unternehmens; dem voraussichtlichen Termin der Hauptversammlung; den erwarteten Vorteilen der Ernennung von Herrn Gopaul in das Board of Directors; sowie den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Herr Gopaul wird möglicherweise von den Aktionären auf der Hauptversammlung nicht gewählt; die Hauptversammlung könnte verschoben oder neu angesetzt werden; die erwarteten Vorteile der Ernennung von Herrn Gopaul könnten möglicherweise nicht eintreten; regulatorische, rechtliche und politische Entwicklungen im Zusammenhang mit Prognosemärkten; Wettbewerb durch etablierte und aufstrebende Plattformen; Marktakzeptanz und tatsächliche Nutzung durch Anwender; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; technologische Risiken einschließlich Cybersicherheit; sowie weitere Risikofaktoren, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen.

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