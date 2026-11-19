Unterföhring (ots) -Vier Frauen, vier Jahrzehnte - und immer wieder Warnzeichen, die nicht ernst genug genommen werden. Die Dokumentation auf Sky, WOW und RTL+ rekonstruiert einen außergewöhnlichen True-Crime-Fall, stellt dabei aber nicht den Täter, sondern die Frauen in den Mittelpunkt - und ihre verzweifelten Versuche, sich aus der Gewalt zu befreien.Den Trailer können Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=48whaQiGYTc) auf Youtube ansehen und hier (https://app.mediasilo.com/review/6abf4d4d10dfc62a600cd048/4dda98a5-66f4-4a94-ab93-dc73d6e5f26c) downloaden. Alle Bilder sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6abe81d21c297c613fdeab24/f/f3125f3d-ede2-4667-a562-15f023814bda) verfügbar.Als die 63-jährige Saskia S. 2013 in ihrer Wohnung in Prien am Chiemsee durch 14 Messerstiche getötet wird, scheint die Tat zunächst ein tragischer Einzelfall zu sein. Der Täter ist ihr Partner, ein unscheinbarer, freundlicher Mann. Doch als ihr Cousin Burchard Dabinnus beginnt, dessen Vergangenheit zu recherchieren, stößt er auf eine erschreckende Geschichte: Schon Jahrzehnte zuvor hatte Winfried Frauen misshandelt, bedroht und vergewaltigt. Eine seiner früheren Partnerinnen hatte er sogar ermordet. Warum war er noch auf freiem Fuß?Erstmals sprechen auch Winfrieds erste Ehefrau Marja-Leena und seine Tochter Tuija öffentlich über ihre Erfahrungen.Marja-Leenas Geschichte führt zurück bis Ende der 1960er-Jahre nach Paderborn - und an den Anfang eines Musters, das sich in den folgenden Jahrzehnten auf erschreckend ähnliche Weise wiederholen wird. Winfried erscheint zunächst als liebevoller, zugewandter Partner, doch irgendwann zeigt er ein anderes Gesicht: Aus Nähe wird Kontrolle, aus Liebe Angst. Marja-Leena erlebt massive Gewalt und flieht schließlich mit der gemeinsamen Tochter zu ihrer Familie nach Finnland - doch selbst dort verfolgt Winfried sie weiter. Wenige Jahre später wiederholt sich die Dynamik mit Marion. Auch sie gerät immer tiefer in eine Beziehung, die von Kontrolle und Gewalt bestimmt wird. Sie wird geschlagen, vergewaltigt und gefangen gehalten. Anfang der 1980er-Jahre verliebt sich Konstantina in Wien in Winfried. Wieder beginnt eine Beziehung voller Nähe und Zuneigung - und wieder kippt sie. Winfried isoliert und kontrolliert sie, die Gewalt eskaliert. Konstantina sucht Hilfe, erstattet mehrfach Anzeige und warnt vor ihm. Doch die Gefahr wird nicht gestoppt. 1984 erschießt Winfried die 31-Jährige auf offener Straße vor den Augen ihres elfjährigen Sohnes.Fast dreißig Jahre später tötet er Saskia. Wie konnte es so weit kommen?Gerichtsakten, persönliche Dokumente und Aussagen von ZeitzeugInnen offenbaren Stück für Stück das Bild eines jahrzehntelangen Systemversagens.Doch der Fall führt nicht nur in die Vergangenheit. Der Film erscheint in einer Zeit, in der Femizide und Gewalt gegen Frauen fast täglich die Schlagzeilen machen und die registrierten Fälle häuslicher Gewalt steigen. "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" blickt hinter diese Schlagzeilen und tief in die Gefühlswelt der Frauen, die solche Gewalt erleben.So wird die Rekonstruktion eines außergewöhnlichen Kriminalfalls zum Brennglas für eine Form von Gewalt, die bis heute fortbesteht.Regie führt Grimme-Preisträgerin Lena Leonhardt ("Hundesoldaten"). "Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" ist eine Produktion von JANUS Productions für Sky Deutschland und ist seit heute, 19. November, auf Sky, WOW und RTL+ verfügbarFacts:Sky Original Dokumentarfilm, ca. 90 Minuten, D 2026; Regie: Lena Leonhardt, Produktion: JANUS Productions für Sky Deutschland; Produzent: Sebastian von Wurmb-Seibel, Executive Producerin ist Nicole Zöller. Executive Producer von Sky ist Nico Gammella.Ausstrahlung:"Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet" ab heute, 19. November, auf Sky, WOW und RTL+ auf Abruf und am gleichen Tag um 21.00 Uhr auf Sky Crime.Pressekontakt:Sky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6393650