STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Die schwache Baukonjunktur und gestiegene Kosten überschatten die Entwicklung beim Farben- und Dämmstoffspezialisten Sto . Das Management um Vorstandschef Rainer Hüttenberger behält deshalb seine Ergebnisprognose für das Jahr trotz moderat verbesserter Umsatzaussichten bei. Demnach soll 2026 der Erlös auf etwas mehr als die bisher prognostizierten 1,62 Milliarden Euro steigen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Stühlingen mitteilte. Als operatives Ergebnis (Ebit) werde aber weiterhin eine Bandbreite von 56 bis 76 Millionen Euro angepeilt nach 64,4 Millionen im Jahr 2025. Dabei bleibe der Jahresausblick mit erhöhten Unsicherheiten wegen Wetter und Geopolitik behaftet.

Immerhin hatte Sto in den ersten neun Monaten seinen Umsatz im Jahresvergleich um gut vier Prozent auf 1,27 Milliarden Euro gesteigert und damit über den eigenen Erwartungen gelegen. In wichtigen Auslandsmärkten seien aber zuletzt erhebliche Rückgänge verzeichnet worden, während sich der heimische deutsche Markt erholt habe, hieß es.

Zugleich habe sich die Gewinndynamik abgeschwächt, zunehmender Margendruck komme von gestiegenen Beschaffungs-, Energie-, Fracht- und Personalkosten. Per Ende September lag das Konzernergebnis über dem des Vorjahreszeitraums, aber deutlich unter dem Niveau vergangener Jahre./tav/mis