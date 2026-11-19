WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat das Bekenntnis der italienischen Großbank Unicredit zum Standort Frankfurt im Zuge der geplanten Übernahme der Commerzbank begrüßt. Dies sei ein wichtiges Signal für den Finanzplatz, teilte Rhein der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Ausdrücklich begrüße ich die Bereitschaft der UniCredit, auch aktiv in den Finanzplatz Frankfurt zu investieren und zu unserem Ökosystem für Ausbildung, Technologie und KI beizutragen", sagte Rhein. Dabei seien die Interessen der Commerzbank-Beschäftigten und des Mittelstands besonders zu berücksichtigen.

Zuvor hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit aufgegeben. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sprach von klaren Zusagen zum Standort Deutschland und den Rechten der Commerzbank-Beschäftigten. So soll die Commerzbank unter anderem eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben./als/hus/DP/zb