Die Infineon-Aktie ist mit Gewinnen in den heutigen Donnerstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr notierte sie bei 50,73 € und damit 3,2% über dem Vortag. Rückenwind kommt von der besseren Stimmung bei KI-Werten, nachdem Nvidia eine stärker als erwartete Umsatzprognose vorgelegt hat. Zudem hält Bernstein Research an seiner positiven Einstufung mit einem Kursziel von 82 € fest. Mehrere andere Häuser haben ihre Ziele zuletzt allerdings deutlich gesenkt. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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